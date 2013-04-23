Paraguay devlet başkanını seçti

Seçim Komisyonu, yaklaşık 6,2 milyon nüfusa sahip 3,5 milyon seçmen bulunan Paraguay'da, seçimlere katılım oranının yüzde 68 olduğunu, Cartes'in de oyların yüzde 46'sını alarak devlet başkanı seçildiğini açıkladı.

Radikal Liberal Parti'nin adayı Efrain Alegre'nin oy oranı ise yüzde 37'de kaldı.

Cartes'in seçilmesiyle birlikte muhafazakâr Colorado Partisi de iktidara dönmüş oldu. 61 yıl iktidarda kalan Colorado Partisi, 2008'deki seçimi Katolik Piskopos Fernando Lugo'nun kazanmasıyla iktidar koltuğunu kaybetmişti.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından zaferini kutlayan 58 yaşındaki Cartes, "Yoksulluk, işsizlik ve uluslararası sorunlar, çözüm bekliyor. 5 yıllık devlet başkanlığı dönemimde tüm Paraguay halkının yardımına ve desteğine ihtiyacım olacak" dedi.

Güney Amerika'nın üçüncü büyük soya, mısır ve ayçicek üretici olan Paraguay'da halkın yarıya yakını yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Nüfusun yüzde 1'ini oluşturan kesim, ekilebilir alanların yüzde 77'sini kontrolü altında bulunduruyor.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde eğitim gören ve geçen yıl şampiyon olan Libertad futbol takımının da başkanı olan Cartes'in tütün tarlalarına ek olarak bir içecek fabrikası, tarım tesisleri ve yatırım fonları bulunuyor.

Paraguay'da Senato, Haziran 2012'de topraksız çiftçilerle polis arasında çıkan ve 17 kişinin öldüğü çatışmaların ardından dönemin Devlet Başkanı, sol eğilimli Fernando Lugo'yu görevden almıştı.