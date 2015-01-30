Paraguay'da Alman çifte infaz



Paraguay İçişleri Bakanı Francisco José De Vargas Benítez, isimleri açıklanmayan Alman çiftin akıbeti hakkında açıklamada bulundu. Benítez, ülkede bir hayvan çiftliği bulunan Alman çiftin bir süre önce silahlı bir grup tarafından kaçırıldığını söyledi.

Çiftin beraberindeki 4 Paraguaylı bir süre sonra serbest bırakılırken Alman çift ülkenin kuzeydoğusunda, dağlık bir bölgede, kısa mesafeden sırtlarından kurşunlanmış olarak bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı bu bilgiyi doğruladı. Paraguay medyası, eylemin kendilerine Paraguay Halk Ordusu (EPP) adını veren solcu bir terör örgütü tarafından düzenlendiğini bildirdi. EPP, geçen yıllarda yabancıları kaçırarak adını duyurmuştu.

60 ve 53 yaşlarındaki Alman çift, kurdukları "Luisa Ganadera" isimli çiftlikte büyük baş hayvan yetiştiriyordu. Almanların çiftliklerinden yaklaşık 8 kilometre kadar uzaklıkta hayvanları aşılarken silahlı grubun baskınına uğradıkları belirtildi.