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BBC Türkçe

Paraguay lideri ikinci dönem başkanlık için yasa teklifini düşürdü

35 yıllık diktatörlük rejiminin ardından tek dönemle sınırlandırılan devlet başkanlığına yeniden seçilmek isteyen Paraguay lideri Cartes, protestolar sonrası anayasa teklifi çağrısından vazgeçti.

18 Nisan 2017 06:26

Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes, protestolar sonrası yeniden göreve seçilmesini sağlayacak anayasa değişikliği teklifinden vazgeçtiğini açıkladı.

Ülkedea 35 yıl süren diktatörlük rejiminin ardından 1992 yılında kabul edilen anayasa ile başkanlık süresi, tek dönem ve 5 yıl olarak sınırlanmıştı.

Görevdeki başkan Horacio Cartes ise, bu sınırlamayı kaldırarak yeniden başkanlık için aday olmak istiyordu.

Nisan ayının başında protestocular Kongre binasını ateşe vererek Cartes'in çabalarına tepki göstermişti.

Ülkenin ana muhalefet partisi olaylarda bir kişinin polis tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Papa Francesca çıkan olaylar üzerine krizin aşılması için barış ve diyalog çağrısı yapmıştı.

Horacio Cartes bu çağrıdan ilham aldığını söyleyerek, anayasa değişikliği konusundaki talebini geri çektiğini duyurdu.

Senato üyeleri Latin Amerika'nın ikinci dönem başkanlığa izin vermeyen tek ülke olduğunu söyleyerek, anayasanın modernleşmeye ihtiyaç duyduğunu savunuyor.

Senato'da bu konuda oylama yapılması için çabaların süreceği sinyalleri veriliyor.

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