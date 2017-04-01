Paraguay kongresi, 'bir dönem daha başkanlık' teklifi nedeniyle ateşe verildi

Paraguay'da, devlet başkanının yeniden seçilmesini sağlayacak bir yasa teklifi nedeniyle başlayan olaylarda göstericiler kongreyi ateşe verdi.

Ülkenin ana muhalefet partisi olaylarda bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Paraguay'da 35 yıl süren diktatörlük rejiminin ardından 1992 yılında kabul edilen anayasa ile başkanlık süresi tek dönem ve 5 yıl olarak sınırlanmıştı.

Ancak görevdeki başkan Horacio Cartes, bu sınırlamayı kaldırarak yeniden başkanlık için aday olmak istiyor.

Ülkenin başkenti Asuncion'da başlayan olaylarda, göstericiler, Cuma gecesi kongre binasını ateşe verdi.

AFP haber ajansı, kongreye giren göstericilerin, yasayı destekleyen vekillere ait odaları "yerle bir ettiğini" bildirdi.

Emniyet ise göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve plastik mermi kullandı.

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, gösterilerde, aralarında protestocuların, polislerin ve politikacıların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı.

Muhalefetteki Liberal partinin lideri olan Efrain Alegre, olaylarda bir göstericinin silahla vurularak hayatını kaybettiğini söyledi. Polis bu açıklamayı doğrulamadı.

BBC'nin konuştuığu gazeteci Santi Carneri, kongre binasında çıkan yangının iki sate yakın sürdüğünü bildirdi.

Carneri, yaşananların, Paraguay'ın demokratik bir ülke haline geldiği 1992 yılından bu yana yaşanan en kapsamlı şiddet olayları olduğunu ifade etti.

Yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir açıklama yapan Başkan Cartes, itidal çağrısı yaparak, "Demokrasi şiddetle savunulmaz ve kazanılmaz. Bu hükümetin düzeni sağlamak için her şeyi yapacağından emin olabilirsiniz" dedi.

Muhalef ise, Başkan Cartes'e yeniden seçilme kapısı açacak olan yasa teklifinin, ülke demokrasisini zayıflatacağı görüşünü dile getiriyor.

Muhalefet senatörlerinden Desiree Masi ise bunun bir darbe olduğunu ifade ederek, "Bu yasaya karşı direneceğiz ve insanları da bizimle birlikte direnmeye davet ediyoruz." dedi.

25 senatör tarafından gizli bir oturumda onaylanan yasanın, Başkan Cartes'in partisinin çoğunlukta olduğu parlamentoda da onaylanması gerekiyor.

Ülkedeki mevcut anayasaya göre, Başkan Cartes'in dönemi 2018 yılında sonlanıyor.