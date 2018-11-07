“Paraguay elektrik fazlasını kripto madenciliği için kullanmalı”

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Kripto para birimleri madenciliğinin yaygın yerlerinden biri olan Paraguay’da, fazla elektriğin Brezilya’ya verilmesi yerine ülke içerisinde tutularak kripto madenciliği gibi yerel projelere destek sağlaması gerektiğine dikkat çekildi.

Paraguay’ın Ciudad del Este kentinde yaklaşık 20 bin kripto para madenciliği teçhizatı, ucuz elektrik ile kripto para birimlerine yönelik iş alanlarının artmasına olanak sağlarken, Guardian’da yer alan bir haber, saat başı yıllık 103 milyon megawatt elektrik üreten ülkenin elektrik fazlasını komşu ülkesi Brezilya’ya ihraç etmek yerine, ülkenin sosyal gelişimi için kullanılabileceğinin altını çizdi. Teknoloji girişimcisi Gregorio Bareiro, söz konusu durumun Paraguay’daki kripto para birimi endüstrisine de katkı sağlayacağını vurgularken, “Paraguay şu an elektrik fazlasının olduğunu tek ülke ve bu elektrik ülke içerisinde tutulursa, Paraguay küresel kripto madenciliği merkezine dönüşebilir” dedi.