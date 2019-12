Paragöz değilim, 'Rolgözüm'

Yılların eskitemediği ünlü sanatçı Erdal Özyağcılar, hakkında çıkan ‘paragöz’ iddiaları hakkında ilk kez Hafta Sonu’na konuştu.



Bir süredir sadece dizilerde görmeye alıştık sizi. Film projeniz yok mu bu aralar?

Ahhhh… Film projesi olsa balıklama atlayacağım ama yok ki... Keşke olsa! Sinema burnumda tütüyor. Evet, şu an diziler var. Ben dizilerde oynarken sinema keyfini almıyor değilim. Ama tabiî ki sinema başka bir olay. Beni heyecanlandıran, şevklendiren ve yüreğimi kaldıran bir senaryo gelmiyor. ‘Elveda Rumeli’ dizisinde oynuyorum ve çok keyifli bir iş yapıyoruz. Misyonu olan bir dizi haline geldi. Arkamızda büyük bir kitle, büyük bir Rumeli topluluğu oluştu. Buna karşılık bir vefa borcumuz da var. Bizi Avrupa’da birinciliklere taşıyor. Bu böyle devam edecek. Ama ‘Elveda Rumeli’ dizisi bittiği dakikada, ilk adımımı atacağım yer sinema. Ve uzun bir zaman sadece sinemada yer alacağım.

Canlandırmak istediğiniz bir karakter var mı?

Yok, yok… Öyle bir şeyi sevmiyorum ben. Şu karakteri oynarım, bunu yaparım… İlle de Hamlet’i oynarım falan. Öyle bir şey yok, asla yok.



Ama bir röportajda “Katili oynamak istiyorum” demişsiniz...Evet… O da neden?

Ters rolleri oynamayı seven birisiyim. O yönü de var çünkü oyunculuğun. Tiyatro ve sinema oyuncususunuz. Bir döneme oynadığınız filmlerle damga vurmuştunuz.

‘Yabancı Damat’ dizisi, Yunanistan’da da çok izlenmişti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir defa ‘Yabancı Damat’, hem oyuncu ekibi hem yönetmeni hem de senaryosu olarak dört dörtlüğe yakın bir hikayeydi. Ee, biliyorsunuz Yunanistan’ı ilgilendiren olaylar da vardı içerisinde. Damat Yunan, Kız Türk. Hep tam tersi, kız Yunan, erkek Türk olurdu. ‘Yabancı Damat’ o kadar reel, o kadar iyi oynanıyordu ki, Yunanistan şoke oldu! Yeniden bir Türkiye tanıdılar. O yüzdendir bu kadar sevilmesi ve tutulması.

Sizinle ilgili araştırma yaparken “Sütçü Ramiz paragöz çıktı” şeklinde haberlere rastladım. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?

Şöyle oldu. Bir arkadaş bana telefon açtı ve “Erdal Ağabey, diziye devam ediyor musunuz?” diye sordu. Ben de “Şu an belli değil, çünkü şu anda kanalla yapım firması anlaşmış durumda değil, konuşuluyor. Ne konuşulduğunu bilmiyorum. Netlik kazanınca devam edeceğiz büyük ihtimalle” dedim. Şimdi, bu kadar lafa enteresan olsun, skandal olsun diye üstüne, altına yazı yazmış. Yani dediğim gayet açık ve basit bir şey değil mi? Her zaman bu tarz genel toplantılar olur. Çekimlerden önce, her sezon başı kanal ile yapım şirketi toplantı yapar ve konuşur. Ama yok paragözmüşüm, yok şöyleymişim. Şoke oldum! Benim gibi birine, 45 senesi geçmiş bir profesyonel için böyle bir bant atılmaz yani! Erdal Özyağcılar, maddi olarak böyle bir şey yapmaz. Ama işimle ilgili, drama ile ilgili ve oyunculuğumla ilgili bir durum olursa çekinmem, onu konuşurum. Beni herkes tanıyor.

Röportajın devamı Hafta Sonu dergisinde...