Paragliding World Cup Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da başladı

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY,(DHA) -

Aksaray\'da bulunan Hasan Dağı\'nda Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Mesafe Yarışmaları başladı.

Aksaray Valiliği koordinasyonunda, Aksaray Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), Türk Hava Kurumu (THK) işbirliğinde yapılan

Paragliding World Cup Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, 30 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla başladı.

Paragliding World Cup Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası için Aksaray’a 30 ülkeden 130 yamaç paraşütü pilotu geldi. Şampiyonanın açılış seremonisi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı\'nda düzenlenen törenle yapıldı. Törene Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, 26\'ncı Dönem AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, siyasi parti temsilcileri sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Aksaray’a gelen pilotlar katıldı.

Dünya Şampiyonası\'nın Aksaray’da yapılıyor olmasının Aksaray’ın Hasan Dağı\'nın hava sporları için önemli bir merkez olduğunu gösterdiğini vurgulayan Aksaray Valisi Aykut Pekmez, \"2004 yıllından itibaren Aksaray\'da başlayan yamaç paraşütü yarışmaları bu yıl Dünya Şampiyonası olarak daha kapsamlı daha profesyonel hale geldi. 30 ülkeden 200’e yakın sporcuyu Aksaray\'da ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yarışma için birçok kişi ve kurum önemli katkılarda bulundu. Bunun için Aksaray ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan bütün sporculara başarılar diliyorum\" dedi.

Şampiyona Organizasyon Sorumlusu ve Hava Sporları Aksaray İl Temsilcisi Abdullah Kahraman ise yaptığı konuşmasında düzenlenen şampiyonanın Aksaray’da gerçekleştirilmesi için 2014 yılında yamaç paraşütü festivali, 2015 yılında Türkiye Kupası, 2016 yılında Dünya Kupası öne elemesi yarışmalarını yaptıklarını söyledi. Kahraman 8-15 Eylül tarihleri arasında Aksaray’ın ev sahipliğinde Dünya Şampiyonası yarışmasını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tören konuşmaların ardından sona ererken 8-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmayı izlemek isteyen Aksaraylıların Hasan Dağı’na Aksaray Belediyesi tarafından servis araçları ile götürüleceği hatırlatılarak vatandaşlar spor etkinliğine davet edildi.

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