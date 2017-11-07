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Yaşam

Paradise Papers'ta adı geçen Bono: Soruşturma yapılmasını memnuniyetle karşılarım

"Şirketi yönetenler, vergi hukukuna tamamen uygun olduğumuz konusunda bana güvence verdi"

07 Kasım 2017 23:00

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından Paradise Papers adıyla kamuoyuna açıklanan belgelerde adı geçen belirtilen U2 grubunun solisti ve sosyal adalet aktivisti Bono, konuya ilişkin açıklama yaptı. Litvanya’daki bir alışveriş merkezine yaptığı yatırımın vergi kurallarına aykırı olabileceği belirtilen Bono, iddiadan üzüntü duyduğunu ve Litvanya vergi dairelerinin soruşturma yapmasını memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Bono, "Adım kullanılarak en ufak bir yasa dışı uygulama yapılmışsa dahi, azınlık hissesine sahip pasif bir yatırımcı olarak bundan son derece büyük üzüntü duyarım" dedi.

Vergi kaçakçılığına çok ciddi bir şekilde yaklaştığını kaydeden Bono, "Şirketi yönetenler, vergi hukukuna tamamen uygun olduğumuz konusunda bana güvence verdi. Ancak bu doğru değilse, vergi dairesinin bildiklerini ben de bilmek istiyorum ve yapılacak bir denetimi memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı. 

Paradise Belgeleri'ne göre Bono, Malta’da kayıtlı bir şirket üzerinden Litvanya’daki alışveriş merkezine yatırım yapmış. Alışveriş merkezi, 2012 yılında şirket karı üzerinden vergi ödemesi yapılmayan Guernsey'de mukim Nude Estates 1 adlı bir şirkete devredilmiş.

 

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