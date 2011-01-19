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Yaşam

PARADIS İSTANBUL KONSERİNİ DE İPTAL ETTİ İSTANBUL (A.A)

19 Ocak 2011 16:47

-PARADIS İSTANBUL KONSERİNİ DE İPTAL ETTİ İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Ünlü Fransız sanatçı Vanessa Paradis, şubat ayında İstanbul'da vereceği konseri iptal etti. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, konserin, sanatçının yaptığı bir film anlaşması nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Vanessa Paradis, yeni yaptığı film anlaşması nedeniyle Avrupa Turnesi kapsamında 7 Şubat 2011 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek İstanbul konserini iptal etmiştir. 2011 yılı içerisinde yeni bir Avrupa Turnesi anlaşması yaptığı takdirde İstanbul'da da konser verecektir. Satılan konser biletlerinin ücretleri, Biletix tarafından iade edilecektir.''

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