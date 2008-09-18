Paracetamol kullanımı astım riskini artıyor

Astım bulguları nelerdir?

Çocuklarda astım nasıl tedavi edilir?

Avrupa Küresel Alerji ve Astım Ağı'nın yaptığı araştırmada, diğer ağrı kesicilerin ise böyle bir olumsuz etkisinin görülmediği belirtildi.Çeşitli Avrupa ülkelerindeki 500 astımlı ve 500 sağlıklı insan üzerinde yapılan araştırma sonucunda, haftada en az bir kez paracetamol kullananlarda astım belirtisi riskinin arttığı belirlendi.Europian Respiratory Journal’da yayınlanan araştırmayı kaleme alanlardan Dr. Seyf Şahin, paracetamol ile astım arasında bağlantı bulunduğuna dair verilerin giderek çoğaldığını söyledi. 2000’den bu yana bu bağlantıyı ortaya koyan araştırmaların yayınlandığını belirten Şahin, paracetamol satışlarının yüksek olduğu ülkelerde astımın daha yaygın olduğuna dikkati çekti.“Asthma UK”in araştırma müdür yardımcısı Leanne Male, paracetamolün bu hastalıktaki rolünü kesin olarak kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunduğunu, kanıtlanırsa astım geçirenlerin sayısının azalma ihtimali bulunacağını söyledi.İngiltere’de, 1,4 milyonu çocuk olmak üzere 5 milyon kişi astım hastalığından mustarip. Her yıl hastalık yüzünden 70 bin kişi hastaneye yatıyor ve 1400 kadar kişi hayatını kaybediyor.