'Paracetamol aşı etkisini azaltabilir'

Yapılan araştırma, çocuklara ateşi engelleyici paracetamol ilacının verilmesinin aşı etkisini azaltabileceğini ortaya koydu.



450 çocukla yapılan araştırmayla aşıdan sonraki ilk 24 saatte verilen paracetamollerin gerçekten ateşi düşürdüğü belirlendi, ancak Çek araştırmacıları, ağrı kesici ve ateş düşürücülerin aşının etkisini önemli ölçüde azalttığını saptadı.



Araştırma ekibinin başı Profesör Roman Prymula, parasetamolün bazen aileler tarafından önleyici ilaç olarak kullanıldığını, ancak aşı olan çocukların dahil edildiği araştırmanın, bu uygulamanın yararından çok zararı olabileceğini ortaya koyduğunu söyledi.



Araştırmaya katılan, grip, difteri, tetanos, hepatit B, çocuk felci ve rotavirüs aşısı yapılan çocukların yarısına 24 saat içinde 3 doz paracetamol verilirken, diğer yarısına ilaç verilmedi.



İlaç verilen çocukların yüzde 42'sinin ateşi 38 derecenin üstüne çıkarken, verilmeyenlerin yüzde 66'sında ateş görüldü.



Ancak bu çocuklarda aşının etkisi incelendiğinde, paracetamol verilen çocuklardaki antikor seviyesinin düşük olduğu tespit edildi.



Araştırmacılar, bu saptamanın nedenlerinden birinin, paracetamolün, aşının bağışıklık hücrelerinin tepkisine etkisi olması olabileceği görüşünü bildirdi.



Profesör Prymula, Lancet dergisinde yayımlanan makalede, bağışıklık sistemiyle ilgili bu bulguların klinik olarak uygunluğunun bilinmediğini, daha ileri araştırmalara gerek olduğunu vurguladı.