Paraanaliz yazarı Ünsalan: Reel sektör SGK primlerini ödeyemiyor; asgari ücret mutlaka vergi dışı bırakılmalı

Paraanaliz yazarı Çetin Ünsalan, Türkiye'de reel kesim sektörün pekçoğunun SGK primlerini ödeyemediğini ifade ederek "Sayıştaş raporuna göre 31 Aralık 2020 itibariyle SGK’nın icra takibindeki alacağı miktar 150 milyar TL. Yani bir başka deyişle 15,5 milyar dolar" dedi. Ünsalan, asgari ücretin mutlaka vergi dışı bırakılması gerektiğini aksi halde ülkede kayıt dışı çalışmanın önünün alınamayacağını ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Kayıt dışı ekonomiye ve kayıt dışı istihdama hızla kaçan bir reel sektörü görmezden gelip, yüzde 30’larda bir kayıt dışı istihdam açıklayan TÜİK gibi kurumların yapısının mutlaka masaya yatırılması zorunluluğu beliriyor.

Şayet bu ülkede salma yollu ve yüksek oranlarda talep edilen, ücreti bile çırak çıkaran rakamlar talep ediliyorsa, o ülkede işsizliğin önüne geçemezsiniz. O ülkede yok pahasına insan çalıştırılmasını, sigortasız çalışmaya razı olanların sayısının azalmasını sağlayamazsınız.

Bu haliyle Türkiye üretemeyen, üretse de kayıt dışına kaçmak zorunda olan bir reel sektör gerçeğiyle, ilk bulduğu parayla faaliyetine son vermenin yolunu arayan bir müteşebbis realitesine doğru koşuyor. Çok yazık."