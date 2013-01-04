Para yuva yıkar mı?

'Erkek kazanır, kadın harcar' klişesi bir kuşak öncesine kıyasla artık çok da geçerli değil. Erkeğin kazandığını kadın harcamıyor ama kimin kazandığı, nasıl harcandığı ilişkileri ne kadar etkiliyor, merak konusu.

Alman sosyal psikolog Profesör Rolf Hauble'a göre, çiftlerin para konusunda kavga etmesi genellikle aile geçmişinde yaşanan malî çatışmaların bilinçaltında yarattığı etkiyle ilişkili. Ev içinde parayı idare etme tarzı, erken yaşlarda, anne ve baba gözlemlenerek öğreniliyor ve sonra da hep aynı şekilde devam ediyor. Evlendikten sonra, banka hesabını paylaşıp paylaşmamak da güç ve özerklik mücadelesine dönüşüyor.

Frankfurt Sigmund Freud Enstitüsü yöneticisi olan Hauble, ilişkideki gizli saklı sorunların para üzerine yapılan tartışmalarla su yüzüne çıktığını ileri sürüyor. Paranın kadınlar için anlamı erkeklerden daha farklı. Para, kadınlara güvende ve özerk olmayı ifade ederken, erkekler için başarı ve güç anlamına geliyor. Profesör Hauble paranın böylesine önemli bir rol oynadığı toplumlarda, para üzerine girilen tartışmaların ilişkilerin gizli kalan noktalarını ortaya çıkarttığını belirtiyor.

En önemli kavga sebebi para mı?

İlişki danışmanı olarak 20 yıldır görev yapan Johen Curz ise para yüzünden kavga eden çiftlere nadiren denk geliyor. En sık karşılaşılan sorunların iletişim sorunları ve cinsel sorunlar olduğunu dile getiriyor ve aslında parayla ilgili problemlerin daha çok ayrıldıktan sonra gündeme geldiğini sözlerine ekliyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 çifte danışmanlık yapan Curz'un bir diğer gözlemi de kadınlar çocuklar üzerinde iktidar kurarken, erkeklerin para üzerinde iktidar kurduğu şeklinde.

Etrafa bakıldığında aslında iki tür ilişki gözlemlemek mümkün. İlki, “Adımızı, yatağımızı, evimizi, çocuklarımızı paylaşırken neden banka hesabımızı da paylaşmayalım" diyenler; diğeri ise banka hesabının asla paylaşılamayacağını, bunun özerkliğin canlı bir kanıtı olduğunu düşünenler.

Banka hesapları incelendiğinde ortak hesapların oranı, paranın paylaşılıp paylaşılmadığı konusunda kesin olmasa da fikir veriyor. Bir hesap uzmanı bu konuda, genç çiftlerin ortak hesap açma konusunda daha az istekli olduğunu belirtiyor. Bunun sebebini de malî bireysellik ve özerklik arayışına dayandırıyor. (Deutsche Welle Türkçe)