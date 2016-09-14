Para vermeyen babasını baltayla öldürdü!

Antalya'da 30 yaşındaki Ali A., para yüzünden tartıştığı 75 yaşındaki babası Durmuş A., baltayla öldürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Ali A., 75 yaşındaki babası Durmuş A.'dan şehir merkezine gideceğini söyleyerek para istedi.

Babası ise oğluna para vermedi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Ali A., tartışmanın büyümesi üzerine evlerinde bulunan baltayı alarak babasının başına vurdu.

Olayı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Durmuş A.'nın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durmuş A., yapılan otopsinin ardından Aksu’ toprağa verildi.

Olaydan sonra kaçmayarak babasının cenazesinin başında bekleyen Ali A. ise polis tarafından gözaltına alındı.