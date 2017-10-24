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Spor

Para-Taekwondo'da 2020 yol haritası belli oldu

Londra,(DHA) - İLK kez 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yer alacak Para-Taekwondo branşında paralimpik oyunlara katılım kriterleri belirlendi

24 Ekim 2017 18:54

Londra,(DHA) - İLK kez 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'nda yer alacak Para-Taekwondo branşında paralimpik oyunlara katılım kriterleri belirlendi.
Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İngiltere\'nin başkenti Londra\'da gerçekleştirildi. WT Başkanı Dr. Chungwon Choue başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya WT Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin de katıldı. Taekwondonun dünya üzerinde daha çok tanıtılması ve yaygınlaşması için yapılması gereken çalışmalar hakkında fikirlerin masaya yatırıldığı toplantıda, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'nda yer alacak olan Para-Taekwondo branşının yol haritası çizildi. 
İlk kez 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'nda yer alacak Para-Taekwondo branşında, bayanlar ve erkeklerde 3\'er olmak üzere toplam 6 kategoride madalyalar dağıtılacak. K43 ve K44 kategorilerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkacak kategoride bayanlarda 49, 58 ve +58 erkeklerde ise 61, 75 ve +75 kilolarında madalyalar verilecek. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'nda toplam 72 Para-Taekwondocu madalya mücadelesi verecek. 
BAŞKAN ŞAHİN: \"HEDEFİMİZ 2020\'DE ÜLKEMİZE MADALYA KAZANDIRMAK\"
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Para-Taekwondo branşında yol haritasının çizilmesiyle, 2020 planlarının daha somut bir şekilde yapılacağını söyledi. Başkan Şahin, \"Para-Taekwondo dünya üzerinde yapılmaya başlandığı günden bugüne bu spora en çok desteği veren federasyonlardan birisiyiz. İlk günden beri Para-Taekwondo\'nun paralimpik oyunlarda yer alacağı gibi çalıştık ve planlama yaptık. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında her zaman kürsüde kendimize yer bulduk ve çok sayıda şampiyonluklar elde ettik. 2020 kriterlerinin belli olmasıyla beraber yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. Uzun bir süredir bunun çalışmalarını yapıyorduk ve buna artık daha somut bir hale getireceğiz. Yetenekli sporcularımız var. Bu alanda sporcu sayımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz. İlk kez 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'nda yer alacak Para-Taekwondo branşında ülkemize madalyalar kazandırmak en büyük amacımız\" diye konuştu. 

(FOTOĞRAFLI)

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