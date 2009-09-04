Mutsuz olduğumuzda elimizdeki güzel şeyleri düşünerek şükretmemiz gerektiği hatırlatılır.



Minesota Üniversitesi ve Florida Üniversitesinin birlikte yaptığı araştırma sonucunda ise daha ilginç bir öneri ortaya çıkıyor; ‘senin olması şart değil, para say moralin düzelsin!'. Araştırma iki grup üzerinde yapılmış. Bir gruba 80 adet 100 dolar, ikinci gruba ise aynı sayıda hiç bir değeri olmayan kağıt parçaları verilmiş ve saymaları istenmiş.



Sayma işlemi bittikten sonra para sayanların bilgisayar oyunlarında daha çok sayı yaptığı görülmüş. Araştırmanın diğer bölümünde ise bu iki grubun parmaklarını sıcak suya sokarak bekleyebildikleri kadar beklememeleri sorulmuş. Para sayanlar daha uzun süre sıcağa dayanabilmişler. Araştırmanın son bölümünde ise gruplara psikolojik gerilim filimleri izletilmiş. Filim sonunda en az strese uğrayan grup para sayan grup olmuş. Eee boş yere dememişler ‘para sen nelere kadirsin' diye!