Para saadet getirmedi

Milli Piyango'nun 2005 yılındaki çekilişinde, biletine 5 milyon TL'lik ikramiye isabet eden 9 çocuk babası Ahmet Bayram intihar etti



Milli Piyango’nun 4 yıl önceki çekilişinde, biletine 5 milyon TL ikramiye isabet eden 9 çocuk babası, 43 yaşındaki Ahmet Bayram yaşamına son verdi. Bayram’ın kumar ve evlilik dışı ilişkisi nedeniyle intihar ettiği belirtildi.



Erzurumlu Ahmet Bayram'ın yaşamı 31 Aralık 2004’teki yılbaşı çekilişindeki çeyrek biletine ikinci büyük ikramiyenin isabet etmesiyle bir anda değişti. O dönemde uzun süre işsiz olan Bayram, eşi Nigar ile birlikte Ankara’ya giderek 5 milyon liralık ikramiyenin 4’te biri olan 1 milyon 250 bin TL’yi aldı. Parasıyla ilk iş olarak kendisine peruk alan Bayram, Erzurum'dan İstanbul’a taşındıktan sonra eşinden boşandı, kendisini gece hayatına verdi.



Giderek ailesinden uzaklaşan Ahmet Bayram, eşi Nigar'dan boşandıktan sonra bir gece kulübünde tanıştığı kadınla birlikte yaşamaya başladı. Daha sonra bu kadınla evlendi. 5 aylık hamile olduğu öne sürülen bu kadından da 1 çocuk bekleyen Bayram, dün akşam eski eşi Nigar'ın Pendik'te oturduğu eve gitti. Çok borcu olduğunu söyleyerek eski eşinden adına yaptırdığı gayrimenkulleri satmasını isteyen Bayram olumsuz yanıt aldı. Saat 23.00 sıralarında banyoya giren Bayram’dan uzun süre ses çıkmayınca büyük kızı kapıyı zorlayarak içeri girdi. Babasının kalorifer borusuna asılı cesediyle karşılaşan genç kız çığlık çığlığa yardım istedi. Çağrılan polislerin eve gelmesinden sonra yapılan inceleme ardından Bayram’ın cesedi Pendik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Ahmet Bayram’ın gece hayatı ve kumar düşkünlüğü olduğu ve bu nedenle kısa sürede adına kayıtlı olan gayrimenkulleri sattığı öğrenildi. Parası bitince boşandığı eşinin üzerine kayıtlı olan gayrimenkulleri satmak istediği, bu nedenle evde sık sık huzursuzluk olduğu iddia edildi. Bayram’ın bir komşusu, “Ahmet Bey mütevazı bir insandı. 9 çocuğu vardı. Milli Piyango’dan kazandığı paraları gayrimenkule yatırdı. Başka bir sevgilisi vardı. Onunla sorunları olduğunu biliyoruz. İnsan iki taraflı olunca tabii ki huzursuz oluyor” diye konuştu.



'Tehditler alıyorum' demişti



Piyango talihlisi olduğunu açıkladıktan sonra tehditler aldığını öne süren Ahmet Bayram, 2005 yılı Aralık ayında savcılığa başvurmuştu. Bayram başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, “Ben bu memlekette kimseye haraç vermem. Ben garibanlığı çektim, eğer garibansa yardım ederim. Ama tehdit, haraç zoruyla ben babama bile para vermem. Evimi telefonla rahatsız ediyorlar. Cep telefonumla da beni tehdit ediyorlar. ‘Çocuğunu kaçırırız’ diyorlar. Ben bir çocuğumu o paraya değişmem ama kimseye de haraç vermem. Beni tehdit edenleri tanımak için gerekirse o parayı devlete veririm” demişti. 4 yıl önce ikramiye çekini, eşi Nigar Bayram adına kestiren Ahmet Bayram, o dönemde paraya ihtiyaçları olduğunu, bir evde kiracı olarak oturduklarını, çevresine olan borçlarını ödeyeceğini anlatırken, “İhtiyacı olanlara yardım edecek yapıda bir insanım. Biletime çekilişten 3 gün sonra baktım. İşsizim, 9 çocuğum var. Bunlardan 6'sı 50-60'şar milyon lira (50-60 TL) aylık ücretle bir halı fabrikasında çalışıyor. İkramiye ile ne yapacağıma henüz karar vermedim” demişti. Bayram’ın intiharıyla ilgili inceleme sürüyor. (dha)



