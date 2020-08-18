Para politikası sıkılaştırılınca konut kredisi faizleri yükseldi, tapu daireleri tenhalaştı

Merkez Bankası'nın dolardaki yükselişi durdurmak için attığı para politikasını sıkılaştırıcı adımlar, başta konut olmak üzere kredi faizlerinin yükselmesine neden oldu. Sözcü'nün haberine göre devlet bankalarının faizleri artırmasıyla birlikte tapu dairelerindeki yoğunluklar azaldı. Önümüzdeki ay ertelenmiş devirler dışında emlak piyasasında bir hareket beklenmiyor.

"Yeniden durgunluk eğilimi"

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Kamu bankalarının ve Emlak Konut’un başlattığı düşük faiz kampanyasının etkisiyle rekor satışlara sahne olan gayrimenkul sektörü, faizlerin tekrar yükseliş trendine girmesiyle birlikte yeniden durgunluğa girme eğiliminde” dedi.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29.6'da kalmasını değerlendiren İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, temmuz ayında kamu bankalarının, düşük faiz avantajını birinci el konutlarda sürdürüp ikinci el konutlarda faiz artırımına gitmesinin doğru ancak gecikmiş bir hamle olduğunu söyledi.

Bu uygulamanın kampanyanın başında hayata geçirilmesi halinde birinci elin toplam satışlardan daha fazla pay alacağına işaret eden Durbakayım, “Kamu bankalarının faiz artışına gitmesi ve kampanyayı sonlandırmasının ardından inşaat firmalarının kendi bünyelerinde düşük faiz uygulama çabaları bu oranın değişmesine katkı sağlayabilir" diye konuştu.