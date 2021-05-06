Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor; Merkez Bankası’nın faizi sabit bırakması bekleniyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00’te toplanıyor. Beklenti yüzde 19'luk politika faizinin sabit bırakılması yönünde.

Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün ikinci kez toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. PPK geçtiğimiz ay yüzde 19 olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) sabit bırakmıştı. Bugün de benzer şekilde faizde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı da faiz oranında bir değişiklik beklemediğini belirtti. Faiz oranında bir değişiklik beklenmezken PPK'nın yayımlayacağı karar metni dikkatle incelenecek