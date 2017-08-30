Para parayı çekti; Xavi'ye piyango çıktı

Oyunculara 'astronomik' meblağlar ödenen liglerden biri olan Katar Stars Ligi'nde Al-Sadd forması giyen Xavi, Doha'da bir bankanın piyango çekilişinden 1 milyon Katar riyali ikramiye kazandı.

Kariyerini Katar Stars Lig takımlarından Al-Sadd'da sürdüren Xavi Hernandez, Doha'da bir bankanın yaptığı piyango çekilişine katıldı. İspanyol efsane, bankanın yaptığı çekiliş sonucunda 1 milyon Katar riyali (225.000 Euro) ikramiye kazandı.

Piyangodan kazandığı ikramiyeyi, banka yetkililerinden alan Xavi Hernandez, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 2016-17 sezonunda Al-Sadd formasıyla 24 maça çıkan Xavi, 9 gol 12 asistlik bir performans sergiledi.