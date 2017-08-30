T24 LogoT24 Logo
Spor

Para parayı çekti; Xavi'ye piyango çıktı

Geçen sezon Al-Sadd formasıyla 24 maça çıkan Xavi, 9 gol ve 12 asistle 21 gole katkı sağladı

30 Ağustos 2017 19:58

Oyunculara 'astronomik' meblağlar ödenen liglerden biri olan Katar Stars Ligi'nde Al-Sadd forması giyen Xavi, Doha'da bir bankanın piyango çekilişinden 1 milyon Katar riyali ikramiye kazandı.

Kariyerini Katar Stars Lig takımlarından Al-Sadd'da sürdüren Xavi Hernandez, Doha'da bir bankanın yaptığı piyango çekilişine katıldı. İspanyol efsane, bankanın yaptığı çekiliş sonucunda 1 milyon Katar riyali (225.000 Euro) ikramiye kazandı.

Piyangodan kazandığı ikramiyeyi, banka yetkililerinden alan Xavi Hernandez, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 2016-17 sezonunda Al-Sadd formasıyla 24 maça çıkan Xavi, 9 gol 12 asistlik bir performans sergiledi.

ETİKETLER

XaviPiyangopara225 bineuroriyalkatarsenbirefsaneydin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24