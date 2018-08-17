Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası başladı

İSTANBUL, (DHA)

Dünya Okçuluk Federasyonu (WAF) tarafından Çekya\'nın Pilsen şehrinde düzenlenen 2018 Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası\'nda mücadele eden Türkiye, eleme atışlarının ardından madalya kovalayacak.

İlk olarak Erdoğan Aygan, Taner Eren ve Bülent Korkmaz\'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı, bugün altın madalya için İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bugün ayrıca Oğuzhan Polat ve Yağmur Şengül\'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, Büyük Britanya ile bronz madalya mücadelesi verecek.

W1 Erkekler bireyselde Milli okçu Naci Yenier, bronz madalya için Finlandiyalı rakibi J.Pierre Antonios ile cumartesi günü TSİ 12.26\'da karşılaşacak. Yine aynı kategorideki Bahattin Hekimoğlu altın madalya mücadelesinde TSİ 21.42\'de Çekyalı David Drahoninsky ile mücadele edecek. Klasik Yay Kadınlar kategorisinde ilk olarak Yağmur Şengül bronz madalya için İtalyan rakibi Elisabetta Mijno ile TSİ 15.14\'te karşılaşacak. Aynı kategorideki bir başka mücadelede Merve Nur Eroğlu, altın madalya için Polonyalı rakibi Milena Olszewska ile TSİ 15.30\'da karşı karşıya gelecek.

2018 Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası 19 Ağustos Pazar günü sona erecek.



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