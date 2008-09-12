Para kazanınca çocuklarını okutmuyorlar

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere beldesinde yapılan araştırma, çiftçinin geliri düştükçe beldenin eğitim seviyesinin yükseldiğini ortaya koydu.



Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere beldesi Belediye Başkanı Serdar Yıldırım, çiftçinin gelirinin düştüğü yıllarda beldenin eğitim seviyesinin yükseldiğini savundu.



Serdar Yıldırım, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip 10 beldesinden Koldere'de 70 bin dönüm tarım arazisi bulunduğunu, beldede geçimin çiftçilikle sağlandığını söyledi.

1970'li yıllara dayanan araştırma yaptırdığını ve ulaştığı ilginç sonucun beldede halen geçerliliğini koruduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"1970 yılından bu yana baktığımızda çiftçinin çok kazandığı yıllarda beldenin eğitim seviyesi düşmüş, az kazandığı yıllarda artmış. Bu olay şunu ortaya koyuyor. Çiftçi çok kazandığı yıl çocuğuna 'Oğlum okuyup da ne yapacaksın. Dedenden kalan tarla bana yetti. Sana da yeter. Yazın çalış, kışın dinlen. Çiftçilik güzel meslek' diye öğüt vermiş. Çiftçi, az kazandığı yıllarda ise 'Aman oğlum, oku adam ol. Bak görüyorsun bizlerin çektiği çileyi. Çiftçilikle karın doymaz. Hiç olmazsa bir memur ol' diye nasihat vermiş. İşte bu olay, beldenin

eğitim seviyesinin bazı yıllar düşmesine, bazı yıllar artmasına neden olmuş. Eğitimde başarıda da başarısızlıkta da ailenin büyük etkisi oluyor."

2007-2008 yılı hasat döneminde beldedeki üreticilerin kuraklık ve susuzluktan kaynaklanan verim düşüklüğü nedeniyle bol kazanç sağlayamadığını belirten Yıldırım, son iki yılda çiftçinin gelirinin düştüğünü, gelir düşünce de eğitim seviyesinin yükseldiğini kaydetti.

Yıldırım, "Bu yıl beldemizden 13 öğrenci üniversite, 2 öğrenci fen lisesi, 6 öğrenci Anadolu öğretmen lisesi, 9 öğrenci Anadolu lisesi sınavını kazandı. İlköğretim 6. sınıflar arasında düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) ilçe birincisi beldemizden çıktı. SBS 7. sınıflar ilçe 3'üncüsü yine beldemizden. Önceki yıllarda eğitimdeki başarımız bu kadar iyi değildi" dedi.

