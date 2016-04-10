Para kavgasına girmemek için eşlere tavsiyeler

Lana Axelrod ile Alan Perlman 2014’te evlendiğinde banka hesaplarını birleştirmekte bir sorun görmedi. “Para konusunda benzer bir yaklaşımımız var ve evlilikte her şeyin paylaşılması gerektiğine inanıyoruz” diye açıklıyor 33 yaşındaki New Yorklu Axelrod.

Bu amaçla ortak bir hesap açıp düğün hediyelerini oraya yatırıyorlar. Ayrıca her ikisinin maaşı da her ay bu ortak hesaba giriyor. Bütün harcamaları için aynı kredi kartını kullanıyorlar. Öğrenciyken aldıkları harç borçlarını ödeme planlarını yaptıkları gibi, tasarruf ve emeklilik için de ortak hesapları var.

“Para durumumuzu sık sık ve açıkça konuşuyoruz” diyor Axelrod. “Bu bizi birbirimize daha da yaklaştırıyor. “Hayatın zorluklarını birlikte göğüsleyen ve geleceği en iyi şekilde kurmaya çalışan bir ekip gibi hissediyoruz kendimizi.”

Dünyanın başka yerlerinde evlilik ve para konusu bu kadar kolay birlikte yürümüyor. ABD’de para konusu ilişkilerin bozulmasında başta gelen nedenlerden birini oluşturuyor.

Araştırmalar, İngiltere’de eşlerin para yüzünden yılda 39 kez tartıştığını gösteriyor. Evli çiftlerin yüzde 24’ü ise kendi para durumlarından haberdar olmaları halinde eşlerinin “üzüntü, öfke ve şaşkınlık duyacaklarını” söylüyor.

Avustralya’da para eşlerin en büyük kavga nedeni. İnsanların yüzde 85’i mali sorunların insanı ayrılmaya kadar götürdüğüne inanıyor.

Bu nedenle uzmanlar eşlere şu tavsiyelerde bulunuyor:

Açıklık: Maddi durumunuz konusunda dürüst ve açık davranın; eşinizi de olduğu gibi kabul etmeye hazır olun. Eşinizin durumu konusunda net değilseniz hesaplarınızı birleştirmeyin.

Yaklaşım tespiti: Evlenme hazırlıkları yapıyorsanız, buna karar verdiğiniz andan itibaren, hatta daha önce para meselesini konuşmanız gerekir. ABD’de ortalama düğün masrafı 30 bin doları buluyor. Bir insanla ömrünüzün sonuna kadar yaşamayı planlıyorsanız onların paraya yaklaşımını, beraberliğe ne tür borç ve değer katacaklarını, emeklilik planlarını bilmek gerekir.

Ortak hedef: Yeni evlilerin en büyük hatalarından biri farklı finansal hedefler için gayret etmeleridir. Bu hedefleri açıkça konuşup birbiriyle uyumlu hale getirmek önemlidir. Örneğin ev almayı planlıyorsanız iki tarafın da bu hedef için ortak katkısı gerekir.

Strese neden olmadan para hakkında konuşmanın en kolay yolu örneğin “10 milyonun olsa ne yaparsın?” gibi bir soruyla hayal kurmaya başlamaktır.

Bütçe oluşturmak: Ortak hedef doğrultusunda çalışacaksanız bir eylem planınızın olması gerekir. Gelir ve giderlerinizi, adil katkıda bulunacağınız ortak bütçenizi belirleyin.

Bilgilendirmek: Ölüm halinde servetinizi eşinize bırakacaksanız emeklilik ve diğer hesaplarınızı ona göre düzenleyin, miras hakkı olabilecek yakınlarınızı bu konuda bilgilendirin.

Sigorta sorunu: Evlendiğiniz kişi maddi bakımdan size bağlı olacaksa hayat ya da hastalık sigortası gibi güvenceleri de düşünmek gerekebilir.

Vekalet/vasiyet sorunu: Çocuğunuz ya da ciddi bir servetiniz yoksa vasiyetname hazırlamanız gerekmez. Fakat sağlık ya da başka nedenlerden dolayı parayla ilgili karar alamaz duruma gelmeniz halinde vekaletinizi eşinize verme konusunda avukata danışmanız gerekebilir. Acil durumlar açısından önemlidir bu.

İkinci evliliğinizi yapıyorsanız ve ilk evliliğinizden çocuklarınız varsa onlara miras bırakmak için vasiyetname hazırlamanız gerekebilir. Zira birçok ülkede servetin otomatik olarak eşe kalacağı varsayılır.

Uzmana başvurun: Herkes eşiyle bu konuları konuşma becerisi göstermeyebilir. Bu durumda bağımsız bir uzmanın tavsiyelerine başvurmak iyi bir yöntem olabilir.