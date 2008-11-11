Para kavgası mı ettiler?

Bergüzar Korel ile Tan Sağtürk ayrılığının "para" krizinin de etkili olduğu ortaya çıktı.



Borcunu kapatabilmek için sevgilisi Tan Sağtürk'ten 6 bin YTL borç isteyen ancak onun "Param yok" cevabıyla parayı Halit Ergenç'ten temin eden Korel, annesi Hülya Darcan'ın "Bu nasıl ilişki" sözleri üzerine ilişkisini bitirdi.



Evlenecekleri beklenirken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Bergüzar Korel ile Tan Sağtürk ayrılığında her gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Korel'in Halit Ergenç'le aşk yaşadığı, bu yüzden Tan Sağtürk'ten ayrıldığı söylenirken, ikilinin ilişkisinin para krizi yüzünden bittiği iddia edildi.



Bankadaki parasının faizini bozmak istemediğinden, borcunu kapatabilmek için iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tan Sağtürk'ten 6 bin YTL isteyen ancak Sağtürk'ün, "Benim bu kadar param yok ki" cevabıyla bu parayı Halit Ergenç'ten temin eden Korel, buna çok üzüldü. Yaşadığı bu olaydan sonra annesi Hülya Darcan'ın, "Bu nasıl ilişki? Sevgilin orada dururken, sen Halit'ten para alıyorsun? Sen akıllı kızsın, dikkatli ol" sözleri, genç oyuncunun Sağtürk'le ilişkisini bitermesine neden oldu. Korel, Halit Ergenç'ten borç aldığını, dün Vatan gazetesinde şu sözleriyle doğruladı: "Herkes benim Halit'ten 60 bin dolar aldığımı söylüyor. Kimse kimseye 60 bin dolar veremez öyle. Bu çok ciddi para. Benim o dönemde bankadaki paramı çekememe durumum vardı. Kendisinden 6 bin YTL aldım. Söylendiği gibi büyük bir meblağ değil..."

