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Magazin

Para karşılığı ilişkiye giren mankenler var

Bir yandan mankenlik bir yandan imaj danışmanlığı yapan Şenay Akay, Mega Magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu

15 Kasım 2008 02:00

Akay’ın yaptığı açıklama ortalığı karıştıracak cinsten: Parayla çalışan mankenler var.

Bir yandan mankenlik bir yandan imaj danışmanlığı yapan Şenay Akay, Mega Magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Para karşılığı işadamlarıyla birlikte olan mankenler var. Gerçi sadece mankenler de değil. Sanat camiasının içinde de bu tarz isimler var” diyen ünlü manken mesleği de bu tarz isimlerin bitirdiğini söyledi.

Eski mankenler bizi sevmedi

Mankenlerin birbirlerini sevmediğini de itiraf eden Şenay Akay, bunun sebebini eski mankenlerin yeni mankenleri sevmemelerine ve onlara psikolojik baskı yapmaları olduğunu söyledi.

Keşke o elbiseyi giymeseydim

Birçok defilede cesur kıyafetleri giyip podyuma çıkan Şenay Akay bundan pişman olmadığını ancak Best Model tacını devrederken giydiği transparan elbiseden büyük pişmanlık duyduğunu da söyledi.
Gazeteport

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