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Spor

"Para için oynamam" dedi; yıllık 14 milyon Euro'luk imzayı attı

Dani Alves, Fransız ekibe transfer oldu

12 Temmuz 2017 14:07

Juventus ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız Dani Alves, Fransız ekip Paris-Saint Germain ile anlaştı. Pep Guardiola'nın kendisini transfer etmek istediği bilinen sağ bekin bu kararı 'sürpriz' olarak yorumlandı. Yıldız futbolcu, Fransız ekipten yıllık 14 milyon Euro net maaş alacak. Alves, Juventus ile ayrılığının para yüzünden mi gerçekleştiği sorusuna, "Ben para için oynamam, başarı için oynarım" yanıtını vermişti.

Brezilyalı futbolcunun, eski hocası Pep Guardiola ile birlikte Manchester City'de yoluna devam edeceği tahmin ediliyordu. "Başarı için oynarım" diyen yıldız sağ bekin yoluna Ada ekibinde devam etmesi öngörülürken, 'sürpriz' bir kararla Fransa'nın PSG ekibine transfer oldu.

Geçen sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan yıldız futbolcu, takımına 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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