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Yaşam

"Para etmiyor" dedi, tütünü AKP binasının önüne döktü

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde yaşayan çiftçi Bircan Aydoğan, tütünün 'para etmediğini' söyleyip protesto etti

20 Mart 2018 17:30

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde, çiftçi Bircan Aydoğdu (36), para etmediğini söylediği 25 koli tütünü AKP İlçe Başkanlığı ile Belediye binasının bulunduğu cadde ve pazaryerinin girişinine dökerek, protesto etti.

Tütün üreticisi çiftçi Bircan Aydoğdu, para etmediğini belirttiği ürününü traktörünün römorkuna doldurup, dün AKP Acıpayam İlçe Başkanlığı ve Acıpayam Belediyesi'nin bulunduğu Eski Hastane Caddesi'ne getirdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında traktöründeki toplam 25 koli tütünü yola boşaltan Aydoğdu, kalan kısmını da pazaryeri girişine döküp,  protesto etti.

Yere saçılan tütünler Acıpayam Belediyesi'nin temizlik görevlileri tarafından süpürülüp, kenara toplandı.

Bir balya tütünün kilogram fiyatının 18 lira olduğu bildirildi.

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