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Para etmeyen 1200 nar ağacını kesti

SURUÇ(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde geçimini nar yetiştiriciliğiyle sağlayan İzzet Özberk, bu yıl düşük fiayatla narların satılmasına tepki göstermek için arazisinde ekili bulunun 1200 ağacı kesti

05 Kasım 2017 17:44

SURUÇ(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde geçimini nar yetiştiriciliğiyle sağlayan İzzet Özberk, bu yıl düşük fiayatla narların satılmasına tepki göstermek için arazisinde ekili bulunun 1200 ağacı kesti.
Suruç İlçesi\'ne bağlı Üçpınar Mahallesi\'nde oturan çiftçi İzzet Özberk, arazisinde ekili bulunan narların bu yıl düşük fiyattan alıcı bulunmasına tepki gösterdi. Tarlasında topladıkları narları araziye attan Özberk, daha sonra elektrikli testereyle ekili bulunan 1200 nar ağacını kesti. Uzun emekler vererek yetiştirdiği narlarının düşük fiyata satılmasına tepki gösteren İzzet Özberk, \"Eskiden su yoktu, her yerde kuraklık vardı. Herkes bu yüzden yıllar önce nar ağaçlarını kesti ama biz direndik. Taşıma su ile ağaçlarımızı ayakta tuttuk ve bu güne kadar getirdik. Su geldi fakat 2 yıldır nar para etmiyor. O nedenle ben de narları kestim\" dedi.
Nar fiyatlarının düşüt olması nedeniyle bölgede bazı çiftçilerin de tarlalarına alternatif ürün ektikleri kaydedildi.

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