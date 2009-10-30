Para depoları açılıyor

Merkez Bankası (MB), dolaşımdaki banknotların mümkün olduğunca temiz kupürlerden oluşan bir kompozisyon içinde bulundurulması için hizmet ağını genişletecek şekilde Ziraat Bankası şubeleri nezdinde banknot depoları açtı.



Domuz gribi nedeniyle temizlik ve hijyen konusuna daha fazla dikkat edilmesi gereken bugünlerde, dolaşımdaki kağıt banknotların yıpranmış ve temiz olması, hastalığın yayılmasının engellenmesinde önem taşıyor.

Merkez Bankası internet sitesinde yer alan bilgide, yapılan araştırmaların, bazı mikroorganizmaların yıpranmış ve kirli banknotlarda daha yüksek oranda ürediğini gösterdiği, koruyucu sağlık önlemlerinin yanı sıra yıpranmış ve kirli banknotların insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerinden uzaklaşmanın en etkin yollarından birinin "bu banknotların yenileriyle değiştirilmesi ve olabildiğince yeni, temiz banknotların kullanılması" olduğu belirtildi.

Bilgilere göre, Merkez Bankası, dolaşımdaki banknotları mümkün olduğunca temiz kupürlerden oluşan bir kompozisyon içinde bulundurulması için hizmet ağını genişletecek şekilde Ziraat Bankası şubeleri nezdinde banknot depoları açarken, turistik yöreler başta olmak üzere yıpranmış banknotlar yerinde değiştiriliyor.

Merkez Bankası ayrıca bankaların yıpranmış banknotları Merkez Bankası şubelerine getirmeleri teşvik ediliyor.

Eskimiş ve yıpranmış banknotların kullanılması sağlığa zararlı mı?

Yapılan araştırmaların, bazı mikroorganizmaların yıpranmış ve kirli banknotlarda daha yüksek oranda ürediğini ve vezne çalışanlarında cilt enfeksiyonları, ciltte apse ve gastroenterit gibi enfeksiyonların daha fazla gözlendiğini gösterdiği anlatılan bilgilere göre, dolaşımda bulunan banknot kalitesinin artırılması amacıyla; banknotların yıpratılmaması için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, banknotların üzerine yazı yazılmaması, buruşturulmaması, delinmemesi ve yırtılmaması gerekiyor.

Banknot işleme sistemlerinin çalışmalarının olumsuz yönde etkilenmemesi için yırtılmış banknotların naylon bantlarla yapıştırılmaması, cüzdan kullanma alışkanlığının edinilmesi, vatandaşların ellerine geçen eskimiş ve yıpranmış banknotları Merkez Bankası şubeleri veya bankacılık sistemi aracılığıyla değiştirmeleri öneriliyor.