-PARA ÇOK OLUNCA MARMARİS (A.A) - 16.10.2010 - Katar Emiri Şeyh Nasser Ahmed Ali A. Al Thani, sahibi olduğu şirket adına Marmaris'in İçmeler beldesinde 22 milyon 80 bin TL'ye satın aldığı Munamar isimli 5 yıldızlı oteli geride kalan turizm sezonunda faaliyete geçirmedi. İçmeler Belediye Başkanı Zeki Eren, otelin sezon boyunca kapalı kalmasının bölge turizmi açısından bir kayıp olduğunu söyledi. Al Thani ile irtibata geçmekte güçlük çektiklerini belirten Başkan Eren, ''Sezon başlayıp da otelin açılmadığını görünce Şeyh ile bir araya gelip, otelin açılmamasının beldemize ve ekonomisine zarar vereceğini anlatmak istedik. Ancak Türkiye'deki danışmanlarına ulaşabildik. Oteli yenileyeceklerini, bu amaçla proje hazırladıklarını söylediler. Projenin bize gelmesi, onay görmesi gerekir. Bize şimdiye dek ulaşan bir proje olmadı. Otelin önümüzdeki sezon hizmete girmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız'' dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Özbozdağ da ünlü bir kişi tarafından satın alınan otelin kapalı tutulmasının bölge imajı açısından sakıncalı olduğunu savundu. Özbozdağ, ''Marmaris'te nitelikli yatak sayısı az. Munamar'ın kapalı kalması bu sayıyı daha da azalttı, bölgenin kaliteli pazar payını daralttı. Duyumlarımıza göre önümüzdeki iki sezon boyunca da kapalı kalacakmış. Bu, Marmaris turizmine haksızlıktır. Otel bir an önce yeniden hizmet verir hale getirilmelidir'' diye konuştu. Tesisin gelecek yıllarda da kapalı kalacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade eden otel yetkilileri ise Al Thani'nin, oteli örnek bir tesis haline getirdikten sonra hizmete açmayı planladığını kaydetti. Proje çalışmalarının sürmesinden dolayı otelin sezona yetiştirilerek açılamadığına işaret eden yetkililer, hazırlanan projeyi belediyenin onayına sunacaklarını ve gelecek yıl Türk turizmine hizmet edeceklerini söyledi. Bu yıl ocak ayında, denize sıfır durumdaki Munamar Otel'i 22 milyon 80 bin TL'ye satın alan Al Thani, bölgedeki yatırımcıları sevindirmişti.