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Para çekme makinesinde kopyalama düzeneği ele geçirildi

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU'da, elektronik cihaz tamiri yapan Osman Kalay, otomatik para çekme makinesine (ATM) yerleştirilen kart kopyalama düzeneğini fark edince polise haber verdi

02 Ekim 2017 16:07

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, elektronik cihaz tamiri yapan Osman Kalay, otomatik para çekme makinesine (ATM) yerleştirilen kart kopyalama düzeneğini fark edince polise haber verdi. Polis, düzeneği yerleştiren kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Elektronik cihaz tamircisi Osman Kalay, alışveriş merkezinin otoprak girişinde bulunan ATM\'den para çekmek istedi. Kalay, kartını cihaza sokmak istediği sırada kart giriş kısmına yerleştirilen kopyalama düzeneği bulunduğunu fark etti. Düzeneği çıkaran Kalay, banka kartlarını kopyalamak için kullanılan manyetik okuyucu ve kart bilgilerini depolayan SD kart görünce polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede kart kopyalama düzeneğinin yanı sıra kart sahiplerinin şifrelerini ele geçirmek için kamera sistemi de bulundu. Polis, kart sahiplerinin bilgilerini kopyalayıp şifrelerini öğrenerek hesaplarından para çekmeyi amaçlayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kalay, düzeneğin fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaşarak kart sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kalay, elektronikçi olduğu için makinede kart girişinde bir gariplik olduğunu fark ettiğini ve düzeneği bularak polise haber verdiğini söyledi.

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