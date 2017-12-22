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Para çalmak için girmiş, uyanan Damla'yı öldürmüş

KIRCAALİ (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'nin Mestanlı ilçesinde Damla Güner'i (7) boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Hasan, savcılık sorgusunda cinayeti itiraf ederek, "Para çalmak için girdi

22 Aralık 2017 16:13

KIRCAALİ (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN\'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali\'nin Mestanlı ilçesinde Damla Güner\'i (7) boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Hasan, savcılık sorgusunda cinayeti itiraf ederek, \"Para çalmak için girdim. Damla uyanınca ağzına koli bandı yapıştırdım. Amacım öldürmek değildi\" dedi.
Mestanlı ilçesinde Damla Güner\'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın annesi Saadet Musa\'nın (40) kuzeni Mehmet Hasan, cinayeti itiraf etti. Savcılık sorgusunda amacının öldürmek olmadığını anlatan Mehmet Hasan\'ın, \"Eve para çalmak için girmiştim. Damla uyanınca bağırmaması için ağzını koli bandı ile yapıştırdım. Amacım onu öldürmek değildi\" dediği öğrenildi.
Küçük kızını evde yalnız bıraktığı için gözaltına alınan anne Saadet Musa ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Damla Güner\'in ölümü Bulgaristan\'da yaşayan Türkleri üzüntüye boğdu. Boğularak öldürülen Damla\'nın cenazesi bugün Mestanlı\'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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