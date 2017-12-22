Para çalmak için girmiş Damla'yı öldürmüş (2)

DAMLA\'YI 6 BİN KİŞİ UĞURLADI

Bulgaristan da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali\'nin Mestanlı ilçesinde öldürülen Damla Güner (7) yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Mestanlı Belediyesi, öldürülen Damla için \'yas günü\' ilan ederek, bayrakları yarıya indirdi. Olaydan sonra gözaltına alınıp, dün serbest bırakılan anne Saadet Musa ve Belçika’da çalışan babası da cenazeye katıldı.

Mestanlı imamı Güner Mahcur cenazede çok üzgün olduklarını belirterek, \"Söylenecek söz yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Acımız büyük. Allah inşallah yakınlarına sağlık ve selamet versin” dedi. Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan da Damla\'nın mezarına çiçek bıraktı.

İKİ KEZ TATBİKATA GETİRİLDİ

Küçük Damla\'yı öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Mehmet Hasan, Bulgar savcılık görevlileri tarafından dün iki kez olay yerine tatbikaa getirildi. Katil, yeğenini öldürmek niyetinde olmadığını, anahtarı bulunan eve para çalmak için girdiğini, ancak kız uyanınca onun ağzını bantladığını anlattı. Küçük kızın öldürüldüğü evin anahtarı ise zanlı Mehmet Hasan\'ın evinin önünde bir su kuyusunda bulundu.

Katil zanlısı Mehmet Hasan’ın ailesi de Damla’nın cenazesine katıldı. Baba Hasan, cenazeden görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösterdi.

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