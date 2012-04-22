Para bitti, 636 yıllık kilisede onarım ve restorasyon durdu

Ermeni Cemaatinin Ortadoğu’daki en büyük kilisesi konumunda bulunan 30 yıldan bu yana kullanılmadığı için yıkılmaya yüz tutan Diyarbakır’daki Surp Gragos Ermeni Kilisesi’ndeki restorasyon ve onarım çalışmaları parasızlık nedeniyle durduruldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin de 1 milyon para ile katkı verdiği restorasyon çalışmasında büyük kilise binası tamamlanıp açılışı yapılırken, küçük kilise, papaz evi, lojman ve mutfakta onarım işlerine para sorunu nedeniyle başlanamadı.

Kilise için 100 kilo ağırlığında olan ’Soğan başlı’ bronz çanının Moskova’da yapıldığını ve tamamlanması halinde getirilip takılacağın ifade edilirken onarım ve restorasyon için şimdiye kadar 2 milyon TL harcandığı ifade edildi. İlk Çan kulesi’nin 1883 yılında yıldırım çarpması sonucu yıkılması üzerine yerine Ermeni usta Tavit Hızırcıyan tarafından yapılan 29 metre yüksekliğindeki üzerinde altın haç bulunan Çan kulesi ise, 1915’de kentteki minarelerden yüksek olduğu gerekçesiyle top ateşiyle yıkılmıştı.

Ermeni Cemaati’nin Ortadoğu’daki en büyük klisesi olan ve 1980’li yıllarda cemaat mensuplarının Diyarbakır’dan göç etmesiyle yakılmaya yüz tutan Surp Gragos Ermeni Kilisesi’nde 2010 yılında başlanan onarım ve restorasyon çalışmalarının 1 aydan bu yana durduğu belirtildi. 1915 yılına kadar metropolitlik merkezi olarak hizmet veren ve tapusu Ermeniler’e ait olan klisenin büyük binası tamamlanıp geçen Ekim ayında hizmete açılırken, küçük kilise, papaz evi, lojman ve mutfakta ise onarım çalışmalarına ise başlanamadı. KDV hariç 3 milyon 200 bin lira tutan onarım ve restorasyon çalışmaları için şimdiye kadar 2 milyon harcanırken, harcanan paranın 1 milyonunun Büyükşehir Belediye tarafından verildiği belirtildi.



Surp Gragos Ermeni Kilisesi'nin tarihi



Diyarbakır Surp Gragos Ermeni Kilisesi, 1376 yılında yapılmış. merkez Tarihi Sur İlçesi’nde Ermeniler’in yoğun yaşadığı Fatihpaşa Mahallesi’ndeki Kilise, 27 Mayıs 1915 yılında çıkarılan, ’Tehcir Kanunu’na kadar Ermeniler tarafından kullanıldı. 1’inci Dünya Savaşı sırasında karargah olarak kullanılan kilise, daha sonra ise Sümerbank’ın pamuk deposu olarak işlev gördü. 1960 yılından itibaren tekrar ibadete açılan 3 bin metrekarelik alan üzerindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi, özellikle 1980 yılından Ermeniler’in batı illeri ve Avrupa ülkelerine çeşitli nedenlerden göç etmesi sonucu terk edildi. Cemaati olmadığı için ayin yapılmayan ve zaman zaman hırsızlık olaylarının görülen kilisenin, bakımsızlık nedeniyle bazı yerleri çöktü ve kulanılamaz hale geldi. Diyarbakır Surp Sarkis Giragos Küçük Ermeni Kilisesi Vakfı tarafından kilisenin restorasyon ve anarımına 2010 yılında yeniden başlanmıştı.