Paquito D'Rivera'dan Latin caz şöleni

Gerçek bir caz, Latin ve klasik müzik dehası olarak tanınan Paquito D'Rivera, İş Sanat'ta konser verecek.



Kübalı alto sax ve klarnet ustası Paquito D'Rivera, 29 Ocak Perşembe akşamı İş Sanat'ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.



Otuzu aşkın solo kaydıyla verimli bir kariyere sahip olan D'Rivera'nın çalışmaları, Afro-Küban ritim ve melodilerinden yola çıkarak, pek çok etkiyi bünyesine alan ''eklektik'' denilebilecek bir müzik dağarcığı oluşturuyor.



Latin cazını Güney Amerika'nın sayısız müzik geleneğiyle buluşturan Paquito D'Rivera, kurduğu güçlü müzikal cümleler ve tiz seslerdeki teknik maharetiyle dikkati çekiyor.



Paquito D'Rivera'nın caz ve Latin müziklerinin yanı sıra klasik müzik alanında da yoğun çalışmaları bulunuyor. Ünlü çellist Yo-Yo Ma, 2003 yılında D'Rivera'nın üç oda müziği bestesini canlı kaydederken, D;Rivera da Yo-Yo Ma;nın son albümünde ünlü çelliste eşlik etti.



Bu çok yönlülüğü nedeniyle dünyada hem Latin caz hem de klasik kategorilerinde Grammy kazanan tek sanatçı unvanına sahip olan D'Rivera, son albümü ''Fung Tango'' ile 2008 yılının ''En İyi Latin Caz Ödülü''nü kazandı.

