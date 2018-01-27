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Dünya

Papua Yeni Gine'de 6.3 büyüklüğünde deprem

İstanbul, 27 Ocak (DHA) - Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6

27 Ocak 2018 13:15

İstanbul, 27 Ocak (DHA) - Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine\'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi\'nin verilerine göre, Papua Yeni Gine\'nin Madang kentinin 185 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 10 kilometre olarak belirlendi.
Merkezin verilerine göre, depremin meydana geldiği, Avustralya - Pasifik platosunun toplam dört bin kilometre uzunluğundaki kuzey hattında, 1900 yılından bu yana 7.5 ve üzerinde büyüklükte toplam 22 deprem meydana geldi. 1996 yılında 8.2 olarak ölçülen ve 166 kişinin ölümüne neden olan deprem de, bu dönemin en büyüğü olarak kayıtlara geçti. (Harita)

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