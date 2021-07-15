Papiss Cisse, Premier Lig'e dönmek istiyor

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Papiss Cisse, Premier Lig'e dönmek istediğini açıkladı.

Newcastle United'da 4 yıl geçiren Papiss Cisse, bir kez daha Premier Lig'de boy göstermek istiyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren Senegalli golcü, Sky Sports'a konuştu.

Kariyerinin sonuna yaklaşmış olmasına rağmen kendini iyi hisseden 36 yaşındaki Cisse, "Kendimi iyi hissediyorum, harika hissediyorum ve İngiltere'de tekrar futbol oynamaya hazırım. Artık ailemle birlikte olmak istiyorum. Uzun zamandır onların yanında değilim ve çocuklarım büyüyor. Premier Lig'de tekrar bir mücadele istiyorum. Zor bir lig olduğunun farkındayım. Benim için bu sorun değil ve buna hazırım" dedi.

Fenerbahçe'deki opsiyonlu 1 yıl opsiyonlu sözleşmesi devreye sokulmayan Cisse, "Geçen sezon bana yetti, Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalabilirdim ancak geri dönmek istemiyorum. Özgürüm ve Premier Lig'e geri dönüp tekrar meydan okumak ve ailemle yakın olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de daha önce Alanyaspor forması da giyen Papiss Cisse, geçen sezon Fenerbahçe adına 28 maçta 5 gol kaydetti.