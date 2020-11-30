Papiss Cisse'nin eşinden Erol Bulut'a gönderme!

Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan ve ilk yarıda 34. dakikada Fenerbahçe'nin ilk golünü atmasına karşın ikinci yarıda oyundan çıkan Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'un değişiklik kararına göndermede bulundu.



Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de ilk golü atan isim Papiss Cisse olmuştu.

Cisse, ikinci yarıda yerini Kemal Ademi'ye bıraktı. Cisse'nin eşi Awa Diallo'dan oyuncu değişikliği tepkisi geldi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Diallo, "Cisse ilk yarı 1 gol attı ve oyundan çıktı. Birisi bana bunu açıklayabilir mi?" ifadelerini kullandı.