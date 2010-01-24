Papazlar çağ atlıyorlar

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Katolik Kilisesi tarafından her yıl farklı bir temanın işlendiği Dünya Katolik Günü'nün 44'üncüsü bu yıl Dünya Sosyal İletişim Araçları Günü olarak kutlanıyor.82 yaşındaki Papa 16'ıncı Benedikt, bu vesileyle yayımladığı mesajında, papazlarını “interneti daha sık kullanmaya” çağırdı.Katoliklerin ruhani lideri, yeni iletişim araçlarının, dinin yaygınlaştırılmasında “yeni bir çağın başlangıcı olduğunu” söyledi.Yeni iletişim teknolojilerinin kullanımıyla daha çok insana ulaşılabileceğini belirten Papa, papazların internet blogları açmalarını ayrıca internette dini içerikli videolar yayınlamalarını istedi.Papa, internet ve diğer modern iletişim araçlarının kullanımının papazlık eğitimi sırasında da yürürlüğe sokulacağını kaydetti.Papa mesajında ayrıca “Papazlar iletişimin ruhunu oluşturmalı” ifadesine yer verdi.