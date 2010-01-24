T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Papazlar çağ atlıyorlar

Papa 16'ncı Benedikt, papazların modern çağa ayak uydurmaları gerektiği görüşünde.

24 Ocak 2010 02:00

T24 - Papa 16'ncı Benedikt, papazların modern çağa ayak uydurmaları gerektiği görüşünde. Papa, Katolik Kilisesi’nin 2010 Dünya Sosyal İletişim Araçları Günü için yayımladığı mesajında, “interneti daha sık kullanın” dedi.



Katolik Kilisesi tarafından her yıl farklı bir temanın işlendiği Dünya Katolik Günü'nün 44'üncüsü bu yıl Dünya Sosyal İletişim Araçları Günü olarak kutlanıyor.

82 yaşındaki Papa 16'ıncı Benedikt, bu vesileyle yayımladığı mesajında, papazlarını “interneti daha sık kullanmaya” çağırdı.

Katoliklerin ruhani lideri, yeni iletişim araçlarının, dinin yaygınlaştırılmasında “yeni bir çağın başlangıcı olduğunu” söyledi.

Yeni iletişim teknolojilerinin kullanımıyla daha çok insana ulaşılabileceğini belirten Papa, papazların internet blogları açmalarını ayrıca internette dini içerikli videolar yayınlamalarını istedi.

Papa, internet ve diğer modern iletişim araçlarının kullanımının papazlık eğitimi sırasında da yürürlüğe sokulacağını kaydetti.

Papa mesajında ayrıca “Papazlar iletişimin ruhunu oluşturmalı” ifadesine yer verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24