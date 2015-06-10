Papaz eriğinin adını 'imam' olarak değiştirdiler!

Kayseri Melikgazi'de bir esnaf yaz meyvelerinden papaz eriğinin adını "imam eriği" diye değiştirerek rafa koydu. DHA'da yer alan habere göre, manav Caner Topuz, papaz eriğinin adından rahatsız oldukları için, imam eriği olarak değiştirdiklerini söyledi. Yaklaşık 2 yıldır "imam eriği" olarak satış yaptıklarını ifade eden Topuz, "Müşterilerimizden gelen istek doğrultusunda ve aynı zamanda biz de rahatsız olduğumuz için "papaz" ismini "imam" ile değiştirdik. Vatandaşların da ilgisini çekti. Olumlu tepkiler aldık" ifadelerini kullandı.

"Anadolu'da yetişen eriğin ismi rivayete göre papaz değil, "Tapaz"mış ancak zamanla insanlar "papaz eriği" demiş. Biz de ismini "imam" olarak değiştirdik" diyen manav Topuz, imam eriğini tadan bazı müşterilerinin "imam eriği daha tatlı, daha lezzetliymiş" diye espri yaptığını sözlerine ekledi.