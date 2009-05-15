Papazdan seks kitabı

Yaşamı boyunca bekâr kalmaya yemin etmiş olan Polonyalı Katolik papazın seks kitabı yazıp, ateşli ve fantezilerle dolu aşk için evli çiftlere tüyolar vermesi, kiliseyi karıştırdı.



Kitabın adı, “Bilmediğiniz seks: Tanrının kitabını seven çiftler için”. Bir cinsel terapi uzmanı tarafından yazıldığı çağrışımını yapan seks rehberi, Katolik papaz Ksawery Knotz kaleme aldı. Kitapta, evli çiftlere ateşli ve fantezilerle dolu bir aşk yaşamı için ipuçları veriliyor.



Ölene kadar bekâr kalmaya yemin etmiş, manastırda yaşayan bir papazın bu cinsel bilgilere nasıl ulaştığı sorusuna Knotz, “Evli çiftleri dinleye dinleye öğrendim. Sonunda seks uzmanı oldum. Zaten web sitemde tavsiyelerde bulunuyorum” yanıtını veriyor.



Katolik kilisesi için cinsel konular tabu ve bu tabuyu zorlayanlar dışlanıyor. Peder Knotz, “Katolik Kama Sutra’sı” diye nitelenen kitabında ayrıntılara girip, “Çeşitli okşamalardan aşk pozisyonlarına kadar uyarı hedefli her eyleme izin vardır ve Tanrıyı mutlu eder” diye yazıyor.



Polonya kilisesinden gelen tepkilere karşı da Knotz, kendini şöyle savunuyor:

“Ben seksi, futbol maçına benzetiyorum. Olağanüstü maçların yanında sıkıcılarını da izlersiniz. Ben seksin sıkıcı olmamasını hedefliyorum.”

