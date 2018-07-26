Papaz Brunson için ABD'den peş peşe yaptırım tehdidi!

Terör ve casuslukla bağlantılı suçlar nedeniyle 35 yıl hapsi istenen ve 2016'dan bu yana tutuklu bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson'un ev hapsine kararı verilerek tahliye edilmesinin ardından ABD'den peş peşe yaptırım açıklaması geldi. İlk olarak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını açıkladı. Pence'in hemen ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump ise Brunson'ın uzun süre gözaltında tutulması nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Trump, "Rahip Andrew Brunson'ı uzun zamandır gözaltında tuttukları için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız" diye yazdı.

Rahip Brunson için ''Muhteşem bir Hıristiyan, aile babası ve harika bir insan'' sözlerini sarf eden Trump ''Çok büyük acılar çekiyor. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı" ifadesini kullandı.

Pence'ten yaptırım açıklaması

Din özgürlüğü üzerine yapılan üç günlük bir konferansın kapanışında konuşan Pence cezaevinden çıkan ancak ev hapsi devam eden ABD'li rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Brunson'ı ABD'ye götürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Pence, Andrew Craig Brunson'ın hemen serbest bırakılmaması durumunda "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacak" ifadelerini kullandı

Pence, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan'a ve Türk hükümetine, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı adına bir mesajım var. Papaz Andrew Brunson'u ya HEMEN serbest bırakın ya da sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olun." dedi.

Ne olmuştu?

Mahkeme, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirmişti.

Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde de gündeme gelmiş, Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve ABD'ye iade edilmesini istemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da dün yaptığı açıklamada, İzmir'de tutuklu bulunan rahip Brunson'un ev hapsine alınmasına ilişkin "Yeterli değil. Brunson aleyhinde güvenilir bir kanıt görmedik" ifadelerini kullanmıştı.