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Dünya

Papa'yı güneşten Meksika şapkası korudu

Papa 16. Benediktus, Meksika'da düzenlenen toplu ayini yönetti.

26 Mart 2012 14:09

Papa, Gunanajuato eyaletinde Bicentennial Parkı'nda 22 metre uzunluğundaki İsa Kral Heykeli'nin gölgesinde açık havada düzenlenen toplu ayinde, Meksikalılara, kötülüklere karşı inançlarını kullanmaları çağrısında bulunarak, kalplerini arındırırlarsa umudu bulacaklarını söyledi. 

Ayinin sonunda ettiği duada, Meksika'da çok sayıda ailenin birbirlerinden ayrı düştüğünü ve göç etmeye zorlandığını, çoğunun, yoksulluk, yolsuzluk, şiddet, uyuşturucu ticareti, artan suç oranları nedeniyle acı çektiğini belirten Papa 16. Benediktus, güç ve umut için Meryem Ana'ya sığındıklarını ifade etti.

Genellikle ağırbaşlı ve mesafeli bir görüntü sergileyen 84 yaşındaki Papa'nın, kürsüye giderken güneşten korunmak için Meksika şapkası giymesi dikkati çekti. Toplu ayine katılanların sayısının 350 bini bulması bekleniyordu. Benediktus'un ayini yönettiği Meksika'nın Gunanajuato eyaleti, Papa 2. Jean Paul'ün bu ülkeye yaptığı 5 gezi sırasında ziyaret etmediği bölgeler arasındaydı.

Papa 16. Benediktus, yarın Meksika'dan Küba'ya gidecek.

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