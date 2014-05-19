Papa'yı Diyarbakır'a davet ettiler

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi eski Belediye Başkanı BDP'li Abdullah Demirbaş'ın başkanlık ettiği, her din ve etnik kimlikten kişileri bünyesinde barındıran Kırklar Meclisi heyeti, Vatikan'daki ayinden sonra Papa Franciscus ile görüştü.

Ayine katılanları selamlaması sırasında iki kez "Diyarbakır'dan gelen heyeti selamlıyorum" diyen Papa Franciscus, ayinden sonra kendisini protokolde bekleyen Diyarbakır heyetinin yanına giderek yakından ilgilendi. Demirbaş, Papa'dan barış sürecinin devamı için dua etmesini istediklerini belirterek, "Bize 'Allah sizinle olsun. Çabalarınız önemli' dedi. Papa'yı ayrıca Diyarbakır'a da davet ettik. Davetimizi kabul edip gelirse çok seviniriz" diye konuştu.

Ramazan Yavuz’un DHA’da yer alan haberine göre, Diyarbakır'dan ilk kez bir heyet Vatikan'da bir Papa'yı ziyaret etti. Bölgede ilk kez çok dilli belediyeciliği başlatmasıyla tanınan Sur İlçesi'nin eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, oluşturduğu ve her din ve etnik kimlikten kişilerin yer aldığı Kırklar Meclisi heyeti ile Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa I. Franciscus'u ziyaret için geçen yıl randevu talebinde bulundu. Papa'nın randevu talebini kabul etmesi üzerine Abdullah Demirbaş, Ortadoğu'nun en büyük Ermeni Kilisesi olarak bilinen Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık, Süryani Meryem Ana Kilisesi Başkanı Can Şakarer, Keldani Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Karadayı, Türkmen Alevi Dedesi Hasan Baykut, Din Adamları ve Yardımlaşma Derneği (DİAY-DER) Başkanı Zahit Çiftkuran, Bokark Şeyhi Nakşi Sayar, 1925 Kürt isyanının lideri Şeyh Said'in torunu Muhammed Akar ve Duhok Belediye Başkanı Şevket Muhammed Osman'la birlikte geçen hafta Vatikan'a gitti.

Papa, Diyarbakır heyetini iki kez selamladı

Demirbaş ve Kırklar Meclisi heyeti, Vatikan'da Papa tarafından haftalık olarak yapılan Çarşamba günkü ayini protokolde kendilerine ayrılan yerden izledi. Ayine katılan on binlerce kişiyi selamlayan, Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki maden faciasında yaşamını yitirenler için dua eden Papa Franciscus, Diyarbakır'dan gelen heyeti de unutmadı. Onbinlerce kişiyi selamlarken iki kez, "Diyarbakır'dan gelen heyeti selamlıyorum" diyen Franciscus, ayin bittikten sonra ise protokole giderek kendisini bekleyen Kırklar Meclisi heyeti ile görüştü. Abdullah Demirbaş'ın ellerini tutarak "Hoşgeldiniz" diyen Franciscus'a Demirbaş Kırklar Meclisi'nin çalışmalarını, amacını anlatan İngilizce- Türkçe kitap, Cizreli olan ve Sibernetik alanın ilk kurucusu kabul edilen fizikçi, robot ustası İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El Cezeri'nin yaptığı robotları gösteren bir kitabı ile Diyarbakır'da Kürt motifleriyle dokunan bir kilim hediye etti.

Barış için dua istediler, Diyarbakır'a davet ettiler

Papa Franciscus ile yaklaşık 10 dakika görüştüklerini kaydeden Abdullah Demirbaş, Papa'dan Türkiye'deki barış sürecinin devam etmesi için dua etmesini istediklerini belirterek aralarında geçen diyalogu şu şekilde anlattı:

"Görüşmemizde ilk olarak Türkiye'de barış sürecinin sağlıklı bir şekilde sürebilmesi, insanların artık ölmemesi için dua etmesini istedik. Farklı inançların, kültürlerin bir arada yaşaması için oluşturduğumuz Kırklar Meclisi'nin çok önemli bir model olduğunu, gerek Türkiye ve gerekse Ortadoğu barışında önemli bir model olacağını dile getirdik. Görüşmemizde ayrıca tarihi Diyarbakır Surlarının UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine alınabilmesi için yardımcı olmasını diledik. Görüşmemizde sözlü olarak ifade ettiğimiz konuların detayının yer aldığı bir mektubu da kendisine verdik. Bizi ilgiyle dinleyen Papa'yı kentimizi görmesi için de ayrıca Diyarbakır'a da davet ettik. Papa ise 'Allah sizinle olsun. Çabalarınız çok önemli' dedi. Papa Diyarbakır'a gelirse çok seviniriz."

Demirbaş, Papa ile görüşmelerinin ardından, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Kenan Gürsoy'u da ziyaret ederek görüştüklerini söyledi.