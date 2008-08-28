Papa'yı çıldırtan heykel

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Bolzano kentindeki "Museion" müzesinde sergilenen, Los Angeles, New York ve Venedik bienaliyle Londra'nın Tate ve Saatchi müzelerinde yer alacak 130 santimlik yontu, çarmıha gerili dili çıkmış kurbağayı, çarmıha mıhlanmış sağ elinde bira

bardağıyla asılı gösteriyor.



Müze uzmanları, 10 yıl önce ölen Alman yontu ustası Martin Kippenberger'in bu yapıtı için, "Kendisi insanoğlunun korkularını irdeliyordu" savunmasında bulunuyor. Papa Benediktus ise bu yontudan haberdar olunca, "Bu küfrün, bu zındıklığın günleri sayılı" dedi. Şimdi Bolzano müzesi yönetim kurulu, heykel müzenin en dikkat çeken giriş salonundan çıkarılmış olsa da, sanatsal özgürlüğü savunmak ya da Vatikan'ın tepkisine uyarak heykeli tümden kaldırmak arasında karar verecek. (AA)