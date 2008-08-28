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Kültür-Sanat

Papa'yı çıldırtan heykel

Papa 16. Benediktus, Hazreti İsa'nın hatırasına hakaret ettiği gerekçesiyle İtalya'da bir heykelin kaldırılmasını stedi.

28 Ağustos 2008 03:00

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Bolzano kentindeki "Museion" müzesinde sergilenen, Los Angeles, New York ve Venedik bienaliyle Londra'nın Tate ve Saatchi müzelerinde yer alacak 130 santimlik yontu, çarmıha gerili dili çıkmış kurbağayı, çarmıha mıhlanmış sağ elinde bira
bardağıyla asılı gösteriyor.

Müze uzmanları, 10 yıl önce ölen Alman yontu ustası Martin Kippenberger'in bu yapıtı için, "Kendisi insanoğlunun korkularını irdeliyordu" savunmasında bulunuyor. Papa Benediktus ise bu yontudan haberdar olunca, "Bu küfrün, bu zındıklığın günleri sayılı" dedi. Şimdi Bolzano müzesi yönetim kurulu, heykel müzenin en dikkat çeken giriş salonundan çıkarılmış olsa da, sanatsal özgürlüğü savunmak ya da Vatikan'ın tepkisine uyarak heykeli tümden kaldırmak arasında karar verecek. (AA)

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