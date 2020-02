Papatya: "Göztepe herkesle helalleşti"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Mevcut kadrosundan Sabri, Selçuk, Tanju, Leo Schwechlen ve kaleci Günay\'la yollarını ayıran Süper Lig temsilcisi Göztepe\'de başkan vekili Talat Papatya, tüm futbolcularla helalleşerek vedalaştıklarını söyledi. Sarı-kırmızılı futbolseverler sosyal medya üzerinden Leo\'nun gitmesini eleştirirken Papatya, oyunculara sezon devam ederken yeni teklif sunduklarını belirtti. \"Formamızı terleten tüm futbolcularımız geçmişte de bugün de bizim için çok değerlidir\" diyen Talat Papatya, \"Biz her adımımızı dikkatli atmak zorundayız. Adı geçen futbolcularımıza yeni sözleşme için teklifimizi sunduk. Leo\'yla sezonun bitimine 10 hafta kala görüştük. Bu senekine benzer biri performans gösterirse eline geçecek rakam yaklaşık 500 bin Euro olacaktı. Kendisine ev, araba ve gerekli uçak biletleri için yan haklar tanıdık. Neticede bize geri dönüş yapmadı, saygı duyduk\" dedi.

Kaleci Günay\'la da görüşüldüğünü söyleyen Talat Papatya, \"Günay Almanya\'da ailesinin yanındaydı. Kalecimize önerimizi sunduk. Teklifi az bulduğunu söylemiş. Günay olacak gibiydi ancak belki daha iyi bir teklif aldığı için kabul etmedi. Selçuk\'la da yaşı gereği takımda ağabeylik yapması için görüştük. O da nazik ve profesyonel bir şekilde teklifimizi geri çevirdi. Tanju\'da da aynı durum yaşandı. Önemli olan yollar ayrılırken helallik alabilmektir. Tüm futbolcularımız aksi davranış sergilemedi biz de kendileriyle dostane bir şekilde vedalaştık. Bizim için de şampiyonluk yaşadığımız oyuncularla ayrılmak oldukça üzücü. Yönetici şapkasını bir kenara koyarsak, insani olarak bu oyuncularla yola devam etmeyi isterdik. Fakat profesyonel yaşamda ayrılıklar olabiliyor\" ifadelerini kullandı.

Kulübün menfaatlerinin her zaman öncelik olduğunu belirten Papatya sözlerini şu şekilde sürdürdü: \"Duygularımızı aklımızın önüne geçirirsek ters düşeriz. Bizim hedefimiz Avrupa kupalarında deplasman yapmak. Duygularla transfer yaparsak, Avrupa\'ya \'Ne olur bizi kabul edin\' diye yalvarmaya gideriz. Gaziantepspor ve Eskişehirspor gibi ülke futbolunu yurtdışında temsil etmiş kulüplerimizin ne kadar mali sıkıntılarda olduğunu görüyoruz. Başkanımız her zaman söyler, \'Ben kulübün geleceğini ipotek altına almam\' diye. Bu nedenle işimizi dikkatli yapacağız.\"