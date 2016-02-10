Papa'nın 'kısır' benzetmesi Merkel'i kızdırdı

Katolik dünyasının dini lideri Papa Françesko, Avrupa’yı ‘kısır bir kadına’ benzettiği için Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendisini telefonla aradığını söyleyerek, “Merkel, biraz öfkeliydi. Çünkü Avrupa’yı çocuk doğuramayan kısır bir kadına benzetmiştim” dedi.

Corriere della Sera Gazetesi’ne verdiği röportajda Papa, Kasım 2014’te Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada ‘yorgun Avrupa’nın artık doğurganlığını ve enerjisini kaybetmiş yaşlı bir büyükanneye benzediği’ minvalindeki sözleri için Merkel’in kendisini telefonla aradığını belirtti.

Papa telefon görüşmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Merkel, biraz öfkeliydi. Çünkü Avrupa’yı çocuk doğuramayan kısır bir kadına benzetmiştim. Avrupa’nın gerçekten çocuk doğuramayacak bir kadın olduğunu mu düşündüğümü sordu. Ben de ‘Evet yapabilir, Avrupa’nın güçlü ve derin kökleri var” dedim. Çünkü en karanlık anlarında bile, kendisine beklenmedik kaynaklarını göstermiştir.”