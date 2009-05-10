Papa'nın İsrail ziyareti gerginlikle başladı

Papa 16. Benediktus, Kutsal Topraklar'ı ziyaret amacıyla, yarın Ürdün'den İsrail'e geliyor. Papa'nın ziyareti öncesinde İsrail ve Filistin arasında gerginlik yaşandı. İsrail parlamentosunun (Knesset) sol partisi Meretz milletvekillerinden Nitzan Horowitz de, Papa'nın İsrail'deki tüm etkinliklerini boykot kararı aldı.



İlk durağı olan Ürdün'ün başkenti Amman'dan sabah saat 10.30 dolayında ayrılması ve yaklaşık 45 dakika sonra Tel Aviv uluslararası Ben Gurion havalimanında gelmesi beklenen Papa 16. Benediktus, Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile diğer hükümet yetkililerince resmi törenle karşılanacak.



Kraliyet Havayolları'na ait özel uçakla Amman'dan gelecek olan Papa'ya beraberinde 40 kadar Vatikan yetkilisi ile 70 dolayında gazetecinin eşlik ettiği belirtilirken, Kraliyet Hava Yolları'nın Başkan Yardımcısı Hüseyin Dabbas'ın da yol boyunca Papa'nın yanında bulunacağı bildirildi.



İsrail'de ise Papa'yı karşılama hazırlıkları aralıksız sürüyor. Papa'nın İsrail'e ayak basacağı Ben Gurion havalimanında tören provaları yapılıyor. Papa, kırmızı halıyla karşılanacak, karşılamada şeref kıtası ve İsrail Ordu Orkestrası hazır bulunacak.



İsrail İç Güvenlik Servisi Şabak'ın (Şin Bet) VIP koruma birimi, Papa'nın tüm güvenliğinden sorumlu olacak.



Ben Gurion havalimanından Kudüs'e İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopterle geçecek olan Papa, Scopus Tepesi'ndeki alana inecek. Papa, ziyareti sırasında Vatikan Temsilciliği'nin Zeytin Dağı'ndaki konutunda kalacak.



Papa 16. Benediktus, yarın Kudüs'te ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Peres'in Kudüs'teki resmi ikametgâhında yapacak.



Peres, Papa ile görüşmesine, kaçırılan ve 3 yıla yakın süredir Gazze'de tutulan İsrailli asker Gilad Şalit'in babası Noam Şalit'i de davet etti. Papa'nın da bu davete onay verdiği ve Şalit'i evine döndürme çabalarına bizzat yardımcı olmaya çalışacağı sözünü verdiği belirtildi.



Meretz Partisi milletvekilinden boykot



Papa, Peres ile görüşmesi sonrası, Kudüs'te, Nazi Almanyası döneminde hayatlarını kaybeden 6 milyon Yahudi'nin anısını yaşatan Yad Vaşem Soykırım Müze ve Anıtı'nı ziyaret edecek.



Papa İsrail'de Hristiyanlığa ait Kudüs'te ve ülkenin kuzeyinde 23 önemli alan ve siteye ziyarette bulunacak. Çarşamba günü de Batı Şeria'daki Beytüllahim'de Milad Kilisesi önündeki meydanda ayine katılacak olan Papa, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya gelecek, Cuma günü öğlen Kutsal Topraklar'dan ayrılacak.



Öte yandan, İsrail parlamentosunun (Knesset) sol partisi Meretz milletvekillerinden Nitzan Horowitz, Papa'nın İsrail'deki tüm etkinliklerini boykot kararı aldı.



Meretzli milletvekillerinden Nitzan Horowitz, "Papa, birçok insanın çektiği acıların sorumluluğunu taşır. Bu hafta burada ağırlanacak önemli konuk, kilise muhafazakârlarının en katılarından biri" dedi.



İsrail televizyon dünyasının bilinen isimlerinden biri olan ve bir eşcinsel olduğunu saklamayan Horowitz, Katoliklere göre hatadan muaf en üst dini lider olarak Papa'nın, getirdiği mesajın bir şefkat, anlayış ve hoşgörü mesajı olmadığını söyledi. Horowitz'in görüşüne göre Papa'nın getirdiği bir "katılık, aşırılık ve umursamazlık" mesajı.



Horowitz'e göre, Papa'nın imzasını taşıyan adaletsizliklerin en kötüsüyse, doğum kontrol araçlarının üçüncü dünya ülkelerinde yayılmasına karşı çıkması. Horowitz, "Bu dar kafalı tutumu yüzünden Afrika, Asya ve Güney Amerika'da AIDS'e yakalanan zavallı erkek ve kadınların sayısını hesap etmek kolay değil, ama sayının çok olduğundan kuşku yok" dedi.



Nitzan Horowitz, Papa'nın gelişine karşı çıkan tek milletvekili değil. Birkaç gün önce, Knesset'in tam karşı grubundan, sağcı Ulusal Birlik partisinden bir grup da Papa'yı "Yahudi karşıtı" ve "Yahudi halkının düşmanı" diye tanımlamıştı.



Sağ eylemciler, Hahambaşılık'tan, Hristiyanların tarih boyunca Yahudiler'e karşı işlediği suçlardan dolayı, Papa'nın özür dilemesini istemesini ve Yahudiler'e bu tür eylemlerin yapılmayacağı yolunda söz vermesini sağlamasını talep etmişlerdi.



Polis, dün de Doğu Kudüs'te Haremüşşerif yakınlarında Papa'nın Kudüs'e ziyaretini boykot çağrısı yapan bildiriler dağıtan iki kişiye gözaltına almıştı.



İsrail ve Filistin arasında gerginlik



Öte yandan, Papa'nın ziyareti nedeniyle İsrail ve Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi arasında, İsrail'in aldığı sıkı önlemler nedeniyle gerginlikler meydana geldi.



Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın bürosundan Refik El Hüseyni, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gösterme çabalarını kınadıklarını ve kabul etmediklerini belirtti. El Hüseyni, Papa'nın Kudüs ziyareti konusunda İsrail tarafı ile herhangi bir diyalog içinde olmadıklarını belirtirken, gerçekte bu konuda bir savaşın da başladığını kaydetti.



İsrail tarafının, Papa'nın kalacağı Doğu Kudüs'ten Zeytin Dağı'ndaki konuta kadar güzergâhın, Hristiyanlığa ve İslamiyete ait kutsal yerlere giden yolların tümüyle İsrail bayraklarıyla donatıldığını belirten Refik El Hüseyni, bunu Filistin halkına karşı kışkırtıcı bir eylem olarak niteledi.



Bu arada, Papa'nın ziyareti ile ilgili olarak, basın mensuplarının yararlanması için Doğu Kudüs'te Ambassador Oteli'nde bir basın merkezi kuran Filistin Yönetimi, basın mensuplarına da Kudüs Belediyesi'nin kurduğu basın merkezini kullanmamaları çağrısı yaptı. El Hüseyni, İsrail'in Ambassador'daki bu merkezi kapatmaya kalkması durumunda, çadırda bir basın merkezi kuracaklarını da belirtti.



Papa'ya Gazze'ye gel çağrısı



Öte yandan, Gazze'deki "Ablukaya Karşı Halk Komitesi" Başkanı, milletvekili Cemal El Hudari, Papa 16. Benediktus'a Gazze'yi ziyaret etmesi çağrısında bulundu.



El Hudari, Papa'nın Siyonist düşmanlığının ve ambargonun etkilerini, Gazze halkının sıkıntılarını yakından görmesini istediklerini belirtti. El Hudari, Papa'nın ambargoya karşı açık bir tavır almasını, Gazze üzerindeki ablukasını kaldırması için İsrail'e baskı yapmasını da istedi. Ancak, Papa'nın programında Gazze yer almıyor.



Gazze'de, az sayıdaki Katolik toplumunun lideri Manuel Mussalim de Papa'nın programında Gazze'nin bulunmamasına karşı öfkesini dile getirmiş ve "Kendisine niye geldiğini, Hristiyanlara, Yahudilere ve Müslümanlara ne deme niyetinde olduğunu soracağız. Niçin Gazze'ye gelmiyor" demişti. Musalim, ayrıca, Papa'ya, "Kudüs işgal altında iken kutsal yerleri ziyaret için zamanlamanın doğru olmadığını" söyleyeceklerini de belirtmişti.



Gazze'deki sayıları birkaç yüzü aşmayacak Hristiyanlar'a da Papa'nın Beytüllahim'deki ayini için geçiş izni verileceği İsrailli yetkililerce açıklanmıştı.

