'Papa'nın gezisinde Kolombiya'daki cinayetler yüzde 60 azaldı'

Kolombiya'ya 'barış' temalı bir ziyaret gerçekleştiren Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun ülkede bulunduğu günlerde , cinayet oranlarının yüzde 60 azaldığı belirtildi.

Papa'nın 6-11 Eylül tarihli ziyaretinin sona ermesinin ardından bir basın açıklaması yapan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, "Papa Francesco'nun Kolombiya'yı ziyaret ettiği günler boyunca ülke genelindeki cinayet sayısı yüzde 60 azaldı. Başkent Bogota'da da hiç cinayet işlenmedi" dedi.

Kolombiya'da günde ortalama 50 cinayet işlendiği belirtiliyor.

Devlet Başkanı Santos, Papa'nın ülkeden ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "İstikrarlı ve kalıcı bir barış inşa etme çabalarımızın bir an bile durmayacağına dair Papa'ya söz verdim" diye konuştu.

Santos, Papa'nın ziyaretinin ardından Kolombiya'nın "daha iyi bir ülke haline geldiğini" söyledi.

FARC (Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri) tarafından 6 yıl boyunca esir tutulan eski başkan adayı Ingrid Betancourt da, İtalyan Katolik Kilisesi'nin televizyon kanalı TV 2000'e yaptığı açıklamada "Papa, Kolombiya'dan bir kasırga gibi geçti" dedi.

Betancourt, "Papa Francesco'nun gezisi, bize elimizdeki seçenekleri hatırlattı. Ya intikam hislerimize ve savaşa tutunarak yaşarız ya da uzlaşının karşı tarafın af dilemesine bağlı olmadığını, bizim kendimizi günahlarımızdan ve uğradığımız zarardan azat etmemize bağlı olduğunu anlarız" diye konuştu.

Papa'nın Kolombiya ziyareti, yarım asırdır iç savaşın yaşandığı ülkede en büyüksilahlı örgütler FARC (Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri) ve ELN (Ulusal Kurtuluş Ordusu) ile ateşkes anlaşmaları yapılmasının ardından gerçekleşti. Papa Francesco, Kolombiya'da barış çabalarında arabuluculuk faaliyetinde bulunmuştu.

Papa "İlk adımı atmak" sloganını taşıyan Kolombiya gezisinde Bogota, Villavicencio, Medellin ve Cartagena kentlerine gitti. Papa geçen Cuma günü Villavicencio'da iç savaşın kurbanları ve eski gerillaların bir araya geldiği bir "uzlaşı duası" düzenledi.

Medellin ve Cartagena kentlerinde de yüzbinlerce kişinin katıldığı ayinler düzenleyen Papa, "Tek yaptığı ölüm ve yıkım tohumları ekmek olan uyuşturucu kaçakçılığına son verilmesi" çağrısı yaptı.

Bu arada Papa Francesco, dün Cartagena'da Papa-mobil olarak anılan aracında halkı selamlarken dengesini kaybederek başını çarptı. Kaşında bir yırtık oluşan ve gözaltı şişen Papa programını bu şekilde sürdürdü.

Papa, bugün Kolombiya'dan ayrılmadan önceki son konuşmasında da, gezisinin "ilk adımı atmak" sloganına atıfla "Sevgili kardeşlerim, sizlere son bir sözle veda etmek istiyorum: İlk adımı atıp sonra durmayalım, uyum ve kardeşliğe ulaşmak için her gün yan yana yürümeye devam edelim" dedi.