'Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyasının üçüncüsü sahibini buldu. 50 yaşı aşmamış ve çalışmalarıyla öne çıkmış bilim insanlarına verilen Rahmi Koç Bilim Madalyası, bu yıl fen ve mühendislik bilimleri ve teknoloji örtüşmelerinde insan sağlığının iyileştirilmesinde çığır açan çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Metin Sitti'nin oldu. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Metin Sitti'nin su üzerinde yürüyen robot gösterisi için Papa tarafından Vatikan’a davet edildiğini belirterek, "Madalyası helal olsun!" diye yazdı.

TIKLAYIN - Rahmi Koç Bilim Madalyası, ‘acısız tedavi' robotları üreten Prof. Metin Sitti'ye verildi

Orhan Bursalı, Metin Sitti'nin kertenkele olan geko’ların bir çırpıda ayaklarıyla düz duvarda, camda, tavanda nasıl yürüdükleri üzerine çalışmalardan yola çıkarak, geko ayağındaki tüyleri taklit eden bir polimer ürettiğini kaydetti. Tüylerin bir insanı tavanda asılı tutmaya yeterli olmadığını ancak, Metin Sitti'nin Setex markalı bir yapıştırıcı ürettiğini bildirdi.

"Papa: Gel gösteri yap"

Metin Sitti’nin birkaç ay önce midede hareket eden bir robot ile gündeme geldiğini hatırlatan Bursalı, Metin Sitti'nin su üzerinde yürüyen robot gösterisi için Papa tarafından Vatikan’a davet edildiğini ancak gidemediğini ifade etti. yazar, robotun suyun yüzey gerilimi etkisiyle su üzerinde kalıp yürüyebildiğini belirtti. Orhan Bursa'lı Metin Sitti'ye verilen ödül için, "Madalyası helal olsun!" diye yazdı.

Orhan Bursalı'nın "Papa’nın ‘gel bize bir gösteri yap’ dediği Metin Sitti’ye Koç Madalyası"başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz